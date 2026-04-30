У Чинахова ни одного очка при «-4» в 6 матчах серии с «Филадельфией». Форвард «Питтсбурга» нанес 3 броска в 6-й игре
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов не набрал ни одного очка в шести матчах серии первого раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии».
«Пингвинс» уступили со счетом 2-4.
В шестом матче серии россиянин нанес два броска в створ (шесть – в сторону ворот), выполнил один силовой прием и провел на льду 16:42 (1:32 – в большинстве).
В общей сложности Чинахов не сделал ни одного результативного действия в шести играх плей-офф при общей полезности «минус 4».
В регулярном чемпионате форвард набрал 36 (18+18) очков в 43 матчах за «Питтсбург».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Первый плей офф, спишем на неопытность
Может быть оно и так. Но тут тяжелый случай, когда тип просто испарился целиком и полностью. Я понимаю когда там где-то ошибался, недорабатывал, борьбу проигрывал в 0… Но он же вообще не был на площадке. Просто выходило тело на площадку и… всё на этом
Сегодня начал подавать признаки жизни, сорвал одну опасную атаку ржавых, отдал отличный пас Малкину, сам в штангу попал. Но в борьбе вообще никакой.
Дно просто. Его как будто и на площадке не было. Настолько он был незаметен в серии, даже забыл что такой оказывается есть в заявке. Нифига не кубковый игрок, так для регулярки сойдёт.
