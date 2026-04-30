У Чинахова ни одного очка при «-4» в 6 матчах серии с «Филадельфией». Форвард «Питтсбурга» нанес 3 броска в 6-й игре

Егор Чинахов не набрал ни одного очка в серии против «Филадельфии».

Нападающий «Питтсбурга » Егор Чинахов не набрал ни одного очка в шести матчах серии первого раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии».

«Пингвинс» уступили со счетом 2-4.

В шестом матче серии россиянин нанес два броска в створ (шесть – в сторону ворот), выполнил один силовой прием и провел на льду 16:42 (1:32 – в большинстве).

В общей сложности Чинахов не сделал ни одного результативного действия в шести играх плей-офф при общей полезности «минус 4».

В регулярном чемпионате форвард набрал 36 (18+18) очков в 43 матчах за «Питтсбург».