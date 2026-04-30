Малкин не набрал очки в трех матчах подряд против «Филадельфии». У форварда «Питтсбурга» 3 балла в 6 играх серии
Евгений Малкин набрал три очка в серии против «Филадельфии».
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (0:1 ОТ) в шестом матче серии первого раунда и завершил выступление в Кубке Стэнли.
«Пингвинс» уступили со счетом 2-4 в серии.
В шестом матче серии нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями при трех бросках по воротам и игровом времени 19:39 (3:24 – в большинстве).
У 39-летнего форварда также не было очков в четвертом и пятом матчах серии. В общей сложности Евгений записал на свой счет 3 (2+1) балла в 6 играх серии.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27361 голос
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень жаль, что вылетели. Верил до последнего, что в итоге будет седьмой матч 😥
Набрал все свои очки лишь в проигранных матчах. 😐
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Повесили простыню сушиться
Поэтому с ним не торопятся подписывать контракт. В регулярке больше очка за игру, но 1/3 сезона пропустил теперь подпишут скорее всего если только на год и минималку.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем