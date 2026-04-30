Малкин не набрал очки в трех матчах подряд против «Филадельфии». У форварда «Питтсбурга» 3 балла в 6 играх серии

Евгений Малкин набрал три очка в серии против «Филадельфии».

«Питтсбург » проиграл «Филадельфии» (0:1 ОТ) в шестом матче серии первого раунда и завершил выступление в Кубке Стэнли.

«Пингвинс» уступили со счетом 2-4 в серии.

В шестом матче серии нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями при трех бросках по воротам и игровом времени 19:39 (3:24 – в большинстве).

У 39-летнего форварда также не было очков в четвертом и пятом матчах серии. В общей сложности Евгений записал на свой счет 3 (2+1) балла в 6 играх серии.