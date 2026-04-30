  • Мичков поучаствовал в решающей атаке «Филадельфии» в серии с «Питтсбургом», сделав передачу. Форвард сыграл 17:26 в 6-м матче, вернувшись в состав после пропуска прошлой игры
Матвей Мичков набрал первый результативный балл в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (1:0 ОТ, 4-2).

21-летний форвард вернулся в состав команды после того, как остался в запасе в прошлой игре.

В овертайме шестого матча россиянин поучаствовал в голевой атаке, которая принесла «Флайерс» победу в серии. Мичков сделал передачу на защитника Кэма Йорка, наброс на ворота которого стал результативным.

Эта голевая передача – первое результативное действия для Матвея как в этом плей-офф, так и в карьере в рамках Кубка Стэнли.

В шестом матче Мичков также набрал «плюс 1» за полезность, нанес три броска по ворота и провел на льду 17:26 (1:51 – в большинстве).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
41 комментарий
Но ведь вы писали на спортсе что его не взяли на самолет и он улетел в Дубай через Чикаго.
Сказав: «Я — пас! Пока, ребята!», —
Матвейка вылетел в запас…
И на ворота супостата
Отдал вдруг этот чудо-пас,
Вернувшись мигом из Дубая,
Когда пошла игра шестая
За выход в бой на «Каролину»…
И ласты склеили «пингвины»…
Отдал передачу на 2 раунд КС
Мотя это новый тотем и оберег Филадельфии! он сегодня вышел сыграл хорошо и сделал результативное действие на серию, ну просто сигма Нхл
Мич красава!!
Блин, ну что за люди, я сам не фанат Моти и считаю его переоцененным, но когда молодец, то ну молодец парняга, сегодня играл не дурно, ассист заслуженный. Ощущение, что одни русофобы вокруг и лишь бы русского игрока обгадить, а объективно нет им плевать
Да у него вообще всё в относительном порядке, у него первый сезон 26 шайб и 60+ очков, в этом 20-ть шайб и 50+ очков. Чего вообще хотеть от парня 19-21 год! Наши ожидания - это наши проблемы, но именно в хоккей он играет вполне на уровне причём здесь и сейчас, и это действительно при очень сложных для него тренерах и системе игры команды, в условных утках, сан-хосе или том же ПП ему было бы легче. Или вот в вашем Монреале. Я достаточно смотрел матчей ФФ, картины он не портит, да и как может её портить игрок у которого за карьеру 114 очков в 161 матче при среднем игровом 15.45, это 0,7 в пересчёте по ppg. При этом он не первый номер драфта на секундочку, а 7-й, по сути можно уже говорить, что лётчикам с ним УЖЕ повезло.
Одумались наконец. Такого человека пытались сплавить.
Пас из эконом-класса.
из дубайского эконом-класса😂
В самый важный момент и он тут ка тут
И мигом псевдообъективные лжеэксперты испарились.
Ещё много работы у Мичков. Сейчас интереснее, а куда пропали ситуаицонные фанаты Портера Мартона? После 2 игр Конн Смайт Трофи собирались ему вручать
Не скромничайте, вы на месте.
Без Моти же две игры слили ?))
