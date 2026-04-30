Мичков поучаствовал в решающей атаке «Филадельфии» в серии с «Питтсбургом», сделав передачу. Форвард сыграл 17:26 в 6-м матче, вернувшись в состав после пропуска прошлой игры
Матвей Мичков набрал первый результативный балл в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (1:0 ОТ, 4-2).
21-летний форвард вернулся в состав команды после того, как остался в запасе в прошлой игре.
В овертайме шестого матча россиянин поучаствовал в голевой атаке, которая принесла «Флайерс» победу в серии. Мичков сделал передачу на защитника Кэма Йорка, наброс на ворота которого стал результативным.
Эта голевая передача – первое результативное действия для Матвея как в этом плей-офф, так и в карьере в рамках Кубка Стэнли.
В шестом матче Мичков также набрал «плюс 1» за полезность, нанес три броска по ворота и провел на льду 17:26 (1:51 – в большинстве).
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27361 голос
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Матвейка вылетел в запас…
И на ворота супостата
Отдал вдруг этот чудо-пас,
Вернувшись мигом из Дубая,
Когда пошла игра шестая
За выход в бой на «Каролину»…
И ласты склеили «пингвины»…
Ещё много работы у Мичков. Сейчас интереснее, а куда пропали ситуаицонные фанаты Портера Мартона? После 2 игр Конн Смайт Трофи собирались ему вручать