  • «Филадельфия» прошла «Питтсбург» со счетом 4-2 в серии – победа 1:0 в 6-м матче. Йорк забил на 18-й минуте овертайма, Владарж отбил 42 броска
«Филадельфия» прошла «Питтсбург» со счетом 4-2 в серии – победа 1:0 в 6-м матче. Йорк забил на 18-й минуте овертайма, Владарж отбил 42 броска

«Филадельфия» прошла «Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли.

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» (1:0 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

На 18-й минуте первого овертайма победную шайбу забросил защитник команды Кэм Йорк – с передач Матвея Мичкова и Ноа Кэйтса.

Голкипер «Флайерс» Даниэль Владарж сыграл на ноль, отразив все 42 броска соперника. Вратарь «Пингвинс» Артур Шилов отбил 31 из 32 бросков.

Таким образом, «Филадельфия» одержала победу в серии со счетом 4-2 в серии и вышла во второй раунд плей-офф, в котором встретится с «Каролиной».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Ну что за Цезарь этот Мичков. И на самолёт опоздал, и в Дубай слетал, и первое очко в плей-офф набрал. А если серьезно, смотрелся он здорово, постоянно обострял, не терялся и в своей зоне - пропуск матча пошел ему на пользу. Но, в целом, по игре, на победу сегодня Питтсбург наиграл больше, Владар подтащил всё, что нужно. Впрочем, эта Филадельфия как раз такая команда и есть - перетерпеть, перебороть, перемолоть более высокий класс и опыт. У них это получилось. Лётчиков с победой.
И как только ты ,Борщов, все успеваешь?И в фонтаны нырять и на танцах драться)
Мотя сегодня лучший матч ПО выдал, и дело даже не в пасе (по факту он просто отбросил шайбу на ближнего, на синей линии), а в том, как он открывался, опасно бросал, и создавал давление. Просто небо и земля по сравнению с прошлыми играми. Стратегия Токкета сработала. Если б Мотя еще выход 1 в 0 реализовал, был бы вообще королём.
в целом бриндаморщине то пофигу кого из этой пары свипать ну фила так фила
это точно, под каток попадут во втором раунде
И че, надо было не выигрывать, пусть пацаны понюхают плова и наберутся опыта
Наши игроки , выбывшие в первом раунде КС , когда то собирались в сборной России и ехали на ЧМ. Эх. Были времена
Да уж..и всегда свободным места оставляли, для Сани Овечкина, Малкина, Бобровского.. А многие тут желали им скорейшего вылета из плей офф, чтобы усилить сборную на ЧМ..😬
Поедут на большой тур
Ну вот, Мичкова не зря вернул) С победой Летчиков.
Прекрасная атмосфера на Эксфинити Мобайл-арена
Только Вачовиа Центр, ну или Веллс Фарго.
Наверное это максимум возможного в этом сезоне.
Если с Каролиной умудрятся хотя бы одну игру зацепить - уже чудо будет.

Всех причастных с победой над пингами!
Зацепят две)))
Я смотрел целиком несколько матчей сезона, включая тот, что был в самом конце, где Каролине уже ничего не было надо и они полуоснову выпустили, а ФФ наоборот нужна была победа - так там даже подоснова доминировала прилично ..
В регулярке Чинахов выбивал почти очко за игру и забивал раз в два матча, а тут 0+0 и Малкин начал за здравие, а закончил за упакой 0+0 в последних трех матчах конечно и Кросби сегодня не затащил это во многом и определило вылетит Питтсбург, так как в ПО от лидеров нужны голы и очки в важнейших матчах.
Манту туда же
Чинахов будто испарился.
Чинахов и Манта пропали по ходу серии, как и Новак кстати и их голов и не хватило. Эрик не смог проявить лидерские качества в самый нужный момент... И видимо в дедлайн его обменяют.
Ты их игровое время посмотри и сравни с временем Кросби, вот и весь ответ.
я так понял какие-то перестановки в звеньях сделали пингвины и они вообще не сыграли, все в молоко
ГТ Питтов на заметку- иногда нужно уметь рисковать и выпускать 2го вратаря пораньше, а не верить в "опыт"! Но для него это тоже опыт. Ведь по ходу серии перекраивал звенья и вернулся к проверенному Раст-Кэп-Рак...
Как же я хочу побывать на Эксфинити Мобайл-арена в Плэй Офф на оранжевом празднике 👍🏻 и голевая сирена 🔊 СУПЕР 👍🏻
