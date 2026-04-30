«Филадельфия» прошла «Питтсбург» со счетом 4-2 в серии – победа 1:0 в 6-м матче. Йорк забил на 18-й минуте овертайма, Владарж отбил 42 броска
«Филадельфия» прошла «Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли.
«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» (1:0 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
На 18-й минуте первого овертайма победную шайбу забросил защитник команды Кэм Йорк – с передач Матвея Мичкова и Ноа Кэйтса.
Голкипер «Флайерс» Даниэль Владарж сыграл на ноль, отразив все 42 броска соперника. Вратарь «Пингвинс» Артур Шилов отбил 31 из 32 бросков.
Таким образом, «Филадельфия» одержала победу в серии со счетом 4-2 в серии и вышла во второй раунд плей-офф, в котором встретится с «Каролиной».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Если с Каролиной умудрятся хотя бы одну игру зацепить - уже чудо будет.
Всех причастных с победой над пингами!