«Филадельфия» прошла «Питтсбург» со счетом 4-2 в серии – победа 1:0 в 6-м матче. Йорк забил на 18-й минуте овертайма, Владарж отбил 42 броска

«Филадельфия» прошла «Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли.

«Филадельфия » обыграла «Питтсбург » (1:0 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

На 18-й минуте первого овертайма победную шайбу забросил защитник команды Кэм Йорк – с передач Матвея Мичкова и Ноа Кэйтса.

Голкипер «Флайерс» Даниэль Владарж сыграл на ноль, отразив все 42 броска соперника. Вратарь «Пингвинс» Артур Шилов отбил 31 из 32 бросков.

Таким образом, «Филадельфия» одержала победу в серии со счетом 4-2 в серии и вышла во второй раунд плей-офф, в котором встретится с «Каролиной».