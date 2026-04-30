Кучеров впервые остался без очков в серии с «Монреалем» – в 5-м матче. Форвард «Тампы» бросил 8 раз за 21:44 на льду

Никита Кучеров не набрал очков в пятом матче с «Монреалем».

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров не сделал результативных действий в пятом матче серии Кубка Стэнли против «Монреаля » (2:3).

Россиянин завершил игру с нейтральностью полезностью. Он нанес восемь бросков по воротам при игровом времени 21:44 (4:36 – в большинстве).

Кучеров впервые в этой серии остался без набранных очков.

На данный момент в его активе 6 (1+5) очков в 5 играх этого плей-офф.