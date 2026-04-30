«Монреаль» повел 3-2 в серии с «Тампой», выиграв в гостях в 5-м матче. Добеш отразил 38 из 40 бросков

«Монреаль» вышел вперед в серии против «Тампы».

«Монреаль» обыграл «Тампу» (3:2) на выезде в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Первой звездой игры стал форвард Александр Тексье (1+0), второй – Доминик Джеймс (1+0), третьей – Лэйн Хатсон (0+1).

«Лайтнинг» перебросали соперника со счетом 40:24. Вратарь «Канадиенс» Якуб Добеш отразил 38 бросков.

Таким образом, команда тренера Мартена Сен-Луи повела в серии со счетом 3-2.

Шестой матч серии пройдет 2 мая на домашней площадке канадского клуба.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27360 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Серия должна завершиться в Канаде!
Наверное худшая игра от Тампы пока. И Вася накосячил, но честно говоря и без него было ощущение по матчу что Монреаль заберет.
заслуженно. Три гола Васи и плохая игра Куча
Ответ Zeleboba123
заслуженно. Три гола Васи и плохая игра Куча
Ну два гола уж не только его вина, там дырявая оборона даёт спокойно выкатываться на пятак бросать, добивать, а вот третий гол вратарский.
Ответ Zeleboba123
заслуженно. Три гола Васи и плохая игра Куча
хэдман то куда слился перед плейофф...???
Монреаль вперёд ура!
Играть надо было весь матч как последние 2 минуты с 6 полевыми, когда Тампа 12 бросков нанесла.
Тампа очень слаба в защите все залетает и реализация ужасна.
Как вообще можно было так ужасно сыграть , на вбрасывании не могут выиграть вообще ничего , в чужой зоне закрепились 6на5 только в последним 3 минуты , Вася просто всё подряд пускает . Физуха команды просто ужас , они в третьем периоде полумертвые катались
Васина только третья шайба
Тампа - не все потеряно, победы в следующей игре!
