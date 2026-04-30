Третьяк о «Везина Трофи»: «Василевский играет больше «фулл баттерфляй». У Сорокина защита послабее, чем в «Тампе», если он не тащит, «Айлендерс» не выигрывает. Оба достойны быть лучшими»

Третьяк о Василевском и Сорокине: оба достойны «Везина Трофи».

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о том, что два российских вратаря – Андрей Василевский («Тампа ») и Илья Сорокин («Айлендерс ») – номинированы на «Везина Трофи».

Награда вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ .

«У них стиль игры немного разный. Василевский играет больше в стиле «фулл баттерфляй» (современный стиль игры вратарей, который предполагает игру на коленях, ранее вратари чаще действовали в стойке – Спортс’‘). Они оба достойны быть лучшими.

Конечно, Сорокину больше досталось – у него защита послабее, чем в «Тампе». Я смотрел его матчи, и мне говорили, что если он не тащит, то команда не выигрывает. Поэтому от него очень многое зависит, и он очень много сделал, чтобы его команда была близка к плей-офф.

То, что федерация 20 лет назад сделала все, чтобы у нас появилось как можно больше хороших вратарей, дает нам повод гордиться каждым их успехом. Это успех и их личный, и тех клубов, которые воспитали этих ребят», – сказал Третьяк.

Помимо Василевского и Сорокина, за награду также поборется Джереми Сваймен из «Бостона».