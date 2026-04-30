Хмелевски о 4:1 с «Металлургом»: «У «Ак Барса» просто начало хорошее было, четвертое звено решило. Совпадения бывают у суеверных, мы просто делаем свою работу»

Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски высказался о победе над «Металлургом» (4:1, 2-1) в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина. 

В обоих победных матчах против «Магнитки» первые периоды у вас классные. Как считаешь, за счет чего?

– Это хорошее начало просто, там нет совпадения. Совпадения бывают у суеверных, мы просто делаем свою работу.

Кстати, по поводу суеверий в плей-офф, что-то слышал особенное?

– Ну если в это верить, будешь заморачиваться и не играть в свою игру.

Что еще отметишь в игре команды? Как будто бы у вас все звенья равные, и в этом преимущество, потому что у «Металлурга», как мне кажется, первые два звена выделяются.

– Думаю, просто сегодня начало хорошее было. Четвертое звено решило. Дима Кателевский и Билялов – большие молодцы.

Следишь за серией «Локомотив» – «Авангард»? Можно ли сказать, что у вас более игровая серия?

– А какая разница? Пусть зрители кайфуют от любого хоккея. Все равно это высокое давление, я думаю, зрители кайфуют, что в обороне, что в нападении. Очень приятно выиграть, особенно перед нашими болельщиками, – сказал Хмелевский.

Саня ты Красавчик.... Ты и у нас в Салавате играл, жаль конечно что пришлось тебя продать, но поверь в надёжную команду. АКБарсу Победы!!
Ответ Сергей Борисов
Саня ты Красавчик.... Ты и у нас в Салавате играл, жаль конечно что пришлось тебя продать, но поверь в надёжную команду. АКБарсу Победы!!
Не пришлось, а сам потребовал. Сбежал уже в ходе сезона.
Ответ agentkuper
Не пришлось, а сам потребовал. Сбежал уже в ходе сезона.
Ха-ха, Купер с чемпа! Жив ещё, курилка? За 20 лет уже можно было бы и остепениться в сторону Ак Барса. Обмены игроками между СЮ и АБ происходят редко, но всегда к обоюдной выгоде. Титулы обе команды брали с игроками из соседнего клуба, поэтому не бухти
