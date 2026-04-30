Пресс об 1:4: «Ак Барс» забил пару легких голов. «Металлург» хорошо сыграл, если бы не пара ошибок в 1-м периоде, мы были бы очень близки к победе»
Защитник «Металлурга» Робин Пресс высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4, 1-2) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина.
– Какое впечатление о текущей серии?
– Сегодня соперник забил пару легких голов. Это не обязательно плохой период, думаю, мы играли нормально, но просто пару вещей нам нужно улучшить.
– Есть ли позитив от этой игры и серии в целом?
– Я думаю, мы хорошо сыграли сегодня. Как я сказал, пару ошибок в первом периоде, а если бы не это, мы были очень близки к победе сегодня. Соперник забивал, когда получал свои шансы. У нас сегодня так не получилось.
– Что вам следует улучшить в следующих играх?
– Просто продолжаем играть, как сегодня. Убрать пару ошибок и быть немного острее, особенно когда у нас есть шансы, мы должны реализовывать их.
– Есть ли сюрпризы от «Ак Барса»?
– Не особо. Мы знали, что нас ждет. Они стараются играть физически, но я чувствую, что мы справились с этим, просто использовали нашу скорость, – сказал Пресс.
Вчера Ак Барс забросил 5 шайб, одну из ваших легких шайб себе в ворота! 🥅
Все голы,следствия ошибок!
Кто меньше их совершит, у кого выше концентрация и мотивация,( но не за счёт страха перед тренером),тот и возьмёт серию!
Ак Барс!