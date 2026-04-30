Пресс об 1:4: «Ак Барс» забил пару легких голов. «Металлург» хорошо сыграл, если бы не пара ошибок в 1-м периоде, мы были бы очень близки к победе»

Защитник «Металлурга» Робин Пресс высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4, 1-2) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина.

Какое впечатление о текущей серии?

– Сегодня соперник забил пару легких голов. Это не обязательно плохой период, думаю, мы играли нормально, но просто пару вещей нам нужно улучшить.

Есть ли позитив от этой игры и серии в целом?

– Я думаю, мы хорошо сыграли сегодня. Как я сказал, пару ошибок в первом периоде, а если бы не это, мы были очень близки к победе сегодня. Соперник забивал, когда получал свои шансы. У нас сегодня так не получилось.

Что вам следует улучшить в следующих играх?

– Просто продолжаем играть, как сегодня. Убрать пару ошибок и быть немного острее, особенно когда у нас есть шансы, мы должны реализовывать их.

Есть ли сюрпризы от «Ак Барса»?

– Не особо. Мы знали, что нас ждет. Они стараются играть физически, но я чувствую, что мы справились с этим, просто использовали нашу скорость, – сказал Пресс.

Пресса надо познакомить с русской пословицей про бабушку и яйца
У «Магнитки» всё стабильно - если бы не ошибались, запросто бы победили. Получается, рецепт простой - играйте без ошибок и кубок ваш)
А кто ошибся в Металлурге при голах?
Что мешало прессу забить пару простых голов? Наверное мешали игроки Ак Барса?
Ну и высокомерие. А соперник значит ничего не делает?
Плюсую. Игроки да и многие тренеры вообще часто себе подобное позволяют. Вот эта фраза и «проиграли сами себе» (Кудашов такое очень любил) уже аж до блевоты в плане пренебрежения к противнику. И не важно, какая команда и даже какая лига, такое бы говорить не стоило, считаю
Если Магнитка зацепит ещё один матч то это будет чудо! А так финал будет Ава - Барсы!
После 3-0, которые сами же себе привезли, команда поплыла.С психологией в первую очередь проблемы! Абсолютно ничего вы сегодня не показали, Робин.Кроме безволия и отсутствия характера.Ак барс с заслуженной победой, всё по делу.
А сам Пресс сегодня что забил? Плюху какую-то пустил с синей. В ворота залетела чисто благодаря рикошету.
Ребята проиграли в хоккей и не смогли проиграть достойно, это видно из этого интервью и вчерашней потасовки в конце матча, когда исподтишка бьют в спину!
Вчера Ак Барс забросил 5 шайб, одну из ваших легких шайб себе в ворота! 🥅
Хоккея без ошибок не бывает!
Все голы,следствия ошибок!
Кто меньше их совершит, у кого выше концентрация и мотивация,( но не за счёт страха перед тренером),тот и возьмёт серию!
Ак Барс!
