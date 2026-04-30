Пустозеров о 4:1 с «Металлургом»: «Ак Барс» может играть четырьмя звеньями, это здорово. У Кателевского отличный бросок, он может забивать много»

Пустозеров о 4:1 с «Металлургом»: «Ак Барс» может играть четырьмя звеньями.

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров высказался о победе над «Металлургом » (4:1, 2-1) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Главный подарок на день рождения – что мы выиграли. Здорово, что мы все еще играем, потому что раньше я никогда не играл в свой день рождения, рад, что есть такая возможность. Спасибо парням, что все сражались, это отличный подарок для меня.

В первых двух голах – заслуга всего звена: правильно вошли в зону, отборолись. Где-то и у меня получилось, Дыня [Никита Дыняк ] здорово отдал, Кателевский сегодня в огне. Рад, что мы внесли лепту в результат, это очень важная победа.

Второй голевой бросок Кателевского? Всегда говорю ему, что у него отличный бросок, вижу это на тренировках. Ему нужно в него поверить и больше бросать, он может забивать много, я считаю. Сегодня он это показал и может продолжать так дальше.

Самочувствие после столкновения во втором периоде? Неприятно получилось столкнуться, мы просто друг друга не видели, но все нормально.

Все четыре звена «Ак Барса » могут влиять на результат? У нас все звенья подобраны хорошие, все могут сыграть и в обороне, и в атаке, поддерживают друг друга. Мы можем играть четырьмя линиями, здорово, что наше звено помогло сегодня», – сказал Пустозеров.