  Александр Кожевников: «Разин прав на 400%, журналисты сейчас хайпуют. Понятно, что это была шутка, а написали такой бордель. Если вам в лицо плюнули, вы ответите?»
Александр Кожевников: «Разин прав на 400%, журналисты сейчас хайпуют. Понятно, что это была шутка, а написали такой бордель. Если вам в лицо плюнули, вы ответите?»

Кожевников о словах тренера Разина в адрес журналиста: прав на 100%.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о поведении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина на пресс-конференции после матча.

В понедельник «Металлург» победил дома «Ак Барс» со счетом 4:2 (1-1 в серии). После игры Разин во время пресс-конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса» и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!».

– Как оцените поведение Разина на пресс-конференции?

– Он прав на 100%.

– Фраза про педофила показалась резковатой, не находите?

– Нет, нормально. Сейчас журналисты хайпуют. Разин прав даже не 100%, а на четыреста. Я читал его выступления до этого. Понятно, что это была шутка. А написали такой бордель. Чистый хайп. Или русского языка не знает, или что-то другое.

– Обычно в плей-офф игроки и тренеры вообще не отвлекаются на СМИ, а Разин устроил такое шоу. Не отвлечет ли это его от хоккея?

– Какое шоу? Я понимаю, что вы защищаете журналиста. Но это было чистое хамство с его стороны. Как на него не отвечать? Если вам в лицо плюнули, вы ответите? Как не ответить на плевок в лицо? Журналист решил хайпануть, о чем тут вообще разговаривать? – считает Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Разин нормальный человек, простой и открытый. Здесь надо быть валенком, чтобы это не понять!
Журналисты, теперь вы в курсе, как шутить с Кожевниковым! Просто начинаете любой звонок со слов «Привет, старый педофил!». Очевидно же, что это шутка и она нравится славному вытирану ледовых баталий, апологету русской водки.
Разин красава все по полочкам раскидал этому сопляку
Разин красава все по полочкам раскидал этому сопляку
Иван Иванов , наш ботяра )
Кожаный просох?
Не там не там он на вторых ролях
Кожевников выучил слово хайп
Не извращайте слово журналист подобными имамовыми. Он писака.
Губерниев о словах Разина: «Журналист, может, в отличие от него, заканчивал университет. А он что заканчивал? В хоккей играл здорово! Вседозволенность – плохая штука»
Разин – журналисту: «Ты не должен меня обсирать, должен быть нейтральным. В «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил, нафига его брать?»
Журналист – Разину: «Зачем Плющева читаете? Комментарии на Спортсе” еще почитайте». Тренер ответил: «Я их не читаю. А ты портишь мою репутацию, народ скажет: «Разин – быдло»
