Кросби сделал 2+ передачи за матч в плей-офф в 33-й раз в карьере и вышел на 4-е место в истории НХЛ. В топ-3 – Гретцки, Мессье и Макдэвид

Кросби сделал 2 передачи за матч в плей-офф в 33-й раз в карьере.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби набрал 2 (0+2) очка в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2, 2-3 в серии).

Он превзошел достижения Никиты Кучерова , Дага Гилмора и Рэя Бурка (по 32) и вышел на чистое четвертое место в истории НХЛ по этому показателю.

Больше таких матчей только у Уэйна Гретцки (72), Марка Мессье (40) и Коннора Макдэвида (34).