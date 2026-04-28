Кросби сделал 2+ передачи за матч в плей-офф в 33-й раз в карьере и вышел на 4-е место в истории НХЛ. В топ-3 – Гретцки, Мессье и Макдэвид
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (0+2) очка в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2, 2-3 в серии).
Он превзошел достижения Никиты Кучерова, Дага Гилмора и Рэя Бурка (по 32) и вышел на чистое четвертое место в истории НХЛ по этому показателю.
Больше таких матчей только у Уэйна Гретцки (72), Марка Мессье (40) и Коннора Макдэвида (34).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Канадцы легенды и топы, и русский парень среди них, не плохо
Комментарий скрыт
Гретцки просто космос!
нереайльный отрыв
Что-то не вижу хейтеров. В плове же одни лохи играют. Им можно пачками закладывать 🤣🤣🤣
Надеюсь Никита соберётся и сравняется :)
