  • Кросби сделал 2+ передачи за матч в плей-офф в 33-й раз в карьере и вышел на 4-е место в истории НХЛ. В топ-3 – Гретцки, Мессье и Макдэвид
21

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (0+2) очка в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2, 2-3 в серии).

Нападающий сделал минимум 2 передачи за матч в плей-офф в 33-й раз в карьере.

Он превзошел достижения Никиты Кучерова, Дага Гилмора и Рэя Бурка (по 32) и вышел на чистое четвертое место в истории НХЛ по этому показателю.

Больше таких матчей только у Уэйна Гретцки (72), Марка Мессье (40) и Коннора Макдэвида (34).

Канадцы легенды и топы, и русский парень среди них, не плохо
Ответ Striderogolik
Канадцы легенды и топы, и русский парень среди них, не плохо
Комментарий скрыт
Гретцки просто космос!
Ответ Philatelist79
Гретцки просто космос!
нереайльный отрыв
Ответ Splin
нереайльный отрыв
Что-то не вижу хейтеров. В плове же одни лохи играют. Им можно пачками закладывать 🤣🤣🤣
Надеюсь Никита соберётся и сравняется :)
Материалы по теме
Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» во время 5-го матча серии, вызвав недовольство Токкета
28 апреля, 07:58Видео
Кросби ответил «Филадельфии» в стиле Джордана: «Питтсбург» жив!
28 апреля, 07:10
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
28 апреля, 05:24
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
29 минут назадLive
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»
вчера, 19:15
Гаврилов о «Везине»: «Россиян поздравляю, это показатель их работы, они провели очень приличный сезон. Не очень понятно, почему Сваймен попал третьим. Я бы взял Уэджвуда»
вчера, 18:53
Рекомендуем