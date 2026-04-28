Фетисов о 2-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Такие драки происходят или по команде тренера, или по договоренности игроков. Это нормальный, современный хоккей»

Фетисов высказался о драках в матче серии «Локомотива» с «Авангардом».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о драках во втором матче серии «Локомотива» с «Авангардом».

«Авангард» в воскресенье обыграл «Локомотив» во второй игре полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:1, 2-0). В первом и втором периодах произошли массовые потасовки . Во втором случае матч был прерван на 20 минут.

По итогам матча СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки. Отдельно оштрафованы главные тренеры Боб Хартли («Локомотив») и Ги Буше («Авангард»), а также игроки Алексей Береглазов («Локомотив»), Кирилл Долженков и Никита Серебрякова (оба – «Авангард»).

«Такие драки происходят или по команде тренера, или по договоренности игроков. Поэтому тут разобрались, наказали всех, ничего страшного.

Все это нормально, прописывается в регламенте лиги. Такие случаи будут происходить и дальше. Это нормальный, современный хоккей», – сказал Фетисов.

