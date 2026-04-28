  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о 2-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Такие драки происходят или по команде тренера, или по договоренности игроков. Это нормальный, современный хоккей»
18

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о драках во втором матче серии «Локомотива» с «Авангардом».

«Авангард» в воскресенье обыграл «Локомотив» во второй игре полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:1, 2-0). В первом и втором периодах произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут. 

По итогам матча СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки. Отдельно оштрафованы главные тренеры Боб Хартли («Локомотив») и Ги Буше («Авангард»), а также игроки Алексей Береглазов («Локомотив»), Кирилл Долженков и Никита Серебрякова (оба – «Авангард»). 

«Такие драки происходят или по команде тренера, или по договоренности игроков. Поэтому тут разобрались, наказали всех, ничего страшного.

Все это нормально, прописывается в регламенте лиги. Такие случаи будут происходить и дальше. Это нормальный, современный хоккей», – сказал Фетисов. 

136 минут штрафа у «Локо» и «Авангарда» – всего за два периода. Что за безумие?

Кто победит в первом полуфинале?1559 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22427 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoЛокомотив
logoКХЛ
драки
logoАвангард
logoВячеслав Фетисов
ТАСС
logoБоб Хартли
logoГи Буше
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да где он там драку увидел.? Толкались обнимались. Никто толком не дрался. Чистого мордобоя не было и близко. Только если удар головой.
Одна толкатня была .Драк не было .Пёс истеричка драться не будет. А вот оскорблять будет. От него всё идёт, вся эта грязь. Авангард в хоккей играл силовой .Радулов и его внучара всю игру испортили .Авангарду победы сегодня желаю .Восток сила 💪
Ответ Dexterrrrrrrrrr
А может ты сперва посмотришь, с чего все началось? Зачем Серебряков ударил Радулова ловушкой после гола? Вайсфельд правильно сказал, что все началось именно с него. Говорить можно все что угодно и поверь, на льду игроки друг другу говорят много чего. Как говрится:языком хоть в ...у лезь, а рукам волю не давай. Авангард играл в силовой хоккей? Если ты не заметил, то хоккей был обоюдно силовой, чему свидетельство общее количество силовых. Всю игру испортил одним моментом Паник, удалившись на ровном месте в большинстве при счете 1:0. Действия судей не буду обсуждать(оочень редко это делаю), но Коля Прохоркин актерище. Насчет оскорблений игррков. Кто тебе и другим давал право оскорблять Радулова? Игрока, одного из лучших за всю историю КХЛ. Саня всегда, где бы не играл, действует в интересах команды и если кому то это не нравится, это не дает вам всем право его оскорблять. Он никогда не бьет подло, как некоторые игроки, не симулирует и не уходит от силовой борьбы. А если он что говорит и кому то это не нравится, то это опять же не его проблемы, лечите нервы. Сколько раз он играл против Локомотива, у нас никогда с ним не было конфликтов.
Ответ Za Локомотив
Вот он и должен играть ,а не в разборки влазить .Локомотив перестал играть в хоккей ,а он этому поспособствовал .Ему как самому опытному ,надо наоборот всех успокоить ,и настроить на игру ,не провоцировать и самим не вестись на провокации. Вот ,что он должен сделать ,а не бегать как пацан ,от одного к другому с ором. То что он что-то после гола сказал Серебрякову ,это точно видно всем .Просто так ,там бы нечего не началось .На месте Хартли я бы его сегодня вообще не выпускал ,и поверьте хуже точно не будет, в Локомотиве хватает лидеров без него более адекватных ,да и играют лучше. Радулову заканчивать пора ,не тянет плейофф ,отсюда и такое поведение .
Хоккея только все меньше и меньше, толкотня, возня и тд. Достаточно все упрощенно
Не было там драки (хотя и жаль) ! А задержка игры была чисто из-за тугодумов в полосатой форме !
Фетисов, ты матч посмотри прежде чем комментировать. Представляю, что игроки двух команд договорились чтобы Радулов гавкал на Серебрякова.😂
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
