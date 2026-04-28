  Губерниев о словах Разина: «Журналист, может, в отличие от него, заканчивал университет. А он что заканчивал? В хоккей играл здорово! Вседозволенность – плохая штука»
Губерниев о словах Разина: «Журналист, может, в отличие от него, заканчивал университет. А он что заканчивал? В хоккей играл здорово! Вседозволенность – плохая штука»

Губерниев отреагировал на слова тренера «Металлурга» Разина в адрес журналиста.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ должен разобрать ситуацию с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и журналистом на пресс-конференции после матча.

В понедельник «Металлург» победил дома «Ак Барс» со счетом 4:2 (1-1 в серии). После игры Разин во время пресс-конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!».

«У нас некоторые тренеры много себе позволять стали. Конечно, такие вещи надо пресекать. Вседозволенность – это плохая штука.

Мне кажется, дисциплинарный комитет КХЛ должен разобрать ситуацию. Такие вещи надо пресекать в зародыше.

Журналист, может, в отличие от Разина, заканчивал университет. А что заканчивал Разин? Вопрос. В хоккей играл здорово! Хочу дать коллегам совет – с такими персонажами надо пожестче и построже», – сказал Губерниев.

А почему г-н губошлеп трактует в такой односторонней манере сие ситуацию?
Вседозволенность от губошлепа звучит также как чистая любовь от девушки легкого поведения.
А г-н губерниев с правительственными нормативными стандартами не знаком что-ли?У него же кореш министр спорта,пусть спросит,можно ли стать тренером КХЛ без нормативных документов.
Да и журналюги с заштатными ресурсами-это примерно тот же уровень как и у девушек легкого поведения.Охваты нужны,а для этого сгодятся любые средства.Мракобесие повсеместное,но таков порядок вещей.Сатанисты торжествуют
Ответ Александр Охотко
А почему г-н губошлеп трактует в такой односторонней манере сие ситуацию? Вседозволенность от губошлепа звучит также как чистая любовь от девушки легкого поведения. А г-н губерниев с правительственными нормативными стандартами не знаком что-ли?У него же кореш министр спорта,пусть спросит,можно ли стать тренером КХЛ без нормативных документов. Да и журналюги с заштатными ресурсами-это примерно тот же уровень как и у девушек легкого поведения.Охваты нужны,а для этого сгодятся любые средства.Мракобесие повсеместное,но таков порядок вещей.Сатанисты торжествуют
Самое смешное, что ЭТО...ещё и преподает курсы от Спортс как развитие журналистики))) а главное, что ЭТО является советником министра спорта России. Но по ходу Губерниев не осознал до конца, что ляпнул сейчас...через пару дней увидим как он нам будет вешать совершенно другое, по методичке своего друга хоккейного главнокомандующего)))
Закрыть бы Губерниева с Ротенбергом в одной комнате 😅
А соседней камере Кожевникова с Плющевым
Ответ GAL
Закрыть бы Губерниева с Ротенбергом в одной комнате 😅 А соседней камере Кожевникова с Плющевым
палате*
Ответ GAL
Закрыть бы Губерниева с Ротенбергом в одной комнате 😅 А соседней камере Кожевникова с Плющевым
я бы к этой компании еще назарова добавил
А тебя кто спрашивал? Совет пожестче? Включайте любое интервью Губерниева с хоккеистами.. всем подлизывает и поддакиваеи🤣
Журналист может и заканчивал университет в отличии от Разина, вот только интервью берут у Разина, а не у этого образованного журналиста, который никому не интересен, как и все его достижения. Журналист не звезда этого шоу, а персонаж который берёт интервью у известного человека, поэтому он должен вести себя в рамках, а не заниматься провокациями ради хайпа. Губерниеву бы тоже вести себя поскромнее, а то он в каждой бочке затычка. По-сути журналист как официант. Его задача донести до публики то, что сделали интересующие публику люди.
Разин так то все четко разложил . не надо журналистам придумывать отсебятину . журналист только должен констатировать факт . иначе это "желтый" корреспондент. Который позорит , много чего позорит .
Не в оправдание Разина, но не Губерниеву говорить про вседозволенность. Сам является абсолютно охреневшим типом.
Губер так оскорблял Вяльбе, оскорблял переходя на личности, что это не ему говорить о какой-то этике...
Ротана пусть спросит, что он заканчивал и где играл. Заодно пусть спросит, что Ротан как тренер выиграл и знает ли албанский.
Знаем как учат и какие "специалисты" готовят современные "университеты": знания хуже, чем в советских ПТУ, а в головах выпускников соровские установки про нелюбовь к своей стране... "Журналист" ... Хе-хе...
Ахренеть у губера аргументация! Сколько народу каждый год у нас заканчивают университеты и сколько работают главными тренерами в КХЛ.
Это мы еще не анализировали чему там в этих университетах этого жунализта научить удалось!
Андрей Разин: «Ак Барс» выставил меня как Разина из «Ласкового мая», было смешно. Когда гремела эта группа, мне было лет 13. А сейчас самый скачиваемый трек – как Канье Уэст перепел «Седую ночь»
27 апреля, 21:28
Разин – журналисту: «Ты не должен меня обсирать, должен быть нейтральным. В «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил, нафига его брать?»
27 апреля, 20:46Видео
Журналист – Разину: «Зачем Плющева читаете? Комментарии на Спортсе" еще почитайте». Тренер ответил: «Я их не читаю. А ты портишь мою репутацию, народ скажет: «Разин – быдло»
27 апреля, 19:44Видео
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»
вчера, 19:15
Гаврилов о «Везине»: «Россиян поздравляю, это показатель их работы, они провели очень приличный сезон. Не очень понятно, почему Сваймен попал третьим. Я бы взял Уэджвуда»
вчера, 18:53
