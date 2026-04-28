Губерниев о словах Разина: «Журналист, может, в отличие от него, заканчивал университет. А он что заканчивал? В хоккей играл здорово! Вседозволенность – плохая штука»
Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ должен разобрать ситуацию с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и журналистом на пресс-конференции после матча.
В понедельник «Металлург» победил дома «Ак Барс» со счетом 4:2 (1-1 в серии). После игры Разин во время пресс-конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».
Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!».
«У нас некоторые тренеры много себе позволять стали. Конечно, такие вещи надо пресекать. Вседозволенность – это плохая штука.
Мне кажется, дисциплинарный комитет КХЛ должен разобрать ситуацию. Такие вещи надо пресекать в зародыше.
Журналист, может, в отличие от Разина, заканчивал университет. А что заканчивал Разин? Вопрос. В хоккей играл здорово! Хочу дать коллегам совет – с такими персонажами надо пожестче и построже», – сказал Губерниев.
Вседозволенность от губошлепа звучит также как чистая любовь от девушки легкого поведения.
А г-н губерниев с правительственными нормативными стандартами не знаком что-ли?У него же кореш министр спорта,пусть спросит,можно ли стать тренером КХЛ без нормативных документов.
Да и журналюги с заштатными ресурсами-это примерно тот же уровень как и у девушек легкого поведения.Охваты нужны,а для этого сгодятся любые средства.Мракобесие повсеместное,но таков порядок вещей.Сатанисты торжествуют
А соседней камере Кожевникова с Плющевым
Это мы еще не анализировали чему там в этих университетах этого жунализта научить удалось!