Губерниев о словах Разина: «Журналист, может, в отличие от него, заканчивал университет. А он что заканчивал? В хоккей играл здорово! Вседозволенность – плохая штука»

Губерниев отреагировал на слова тренера «Металлурга» Разина в адрес журналиста.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ должен разобрать ситуацию с главным тренером «Металлурга » Андреем Разиным и журналистом на пресс-конференции после матча.

В понедельник «Металлург» победил дома «Ак Барс» со счетом 4:2 (1-1 в серии). После игры Разин во время пресс-конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!».

«У нас некоторые тренеры много себе позволять стали. Конечно, такие вещи надо пресекать. Вседозволенность – это плохая штука.

Мне кажется, дисциплинарный комитет КХЛ должен разобрать ситуацию. Такие вещи надо пресекать в зародыше.

Журналист, может, в отличие от Разина, заканчивал университет. А что заканчивал Разин? Вопрос. В хоккей играл здорово! Хочу дать коллегам совет – с такими персонажами надо пожестче и построже», – сказал Губерниев.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча

