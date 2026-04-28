Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» во время 5-го матча серии, вызвав недовольство Токкета

Евгений Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии», разгневав Рика Токкета.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» по ходу пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2, 2-3).

Эпизод произошел в первом периоде после одной из остановок. Малкин едва не попал в тренеров команды, после чего к нему подъехал защитник «Флайерс» Кэмерон Йорк. Стычке помешали судьи.

Главный тренер «летчиков» Рик Токкет выразил недовольство ситуацией.

Отметим, что ранее Токкет входил в тренерский штаб «Пингвинс», выигрывавших два Кубка Стэнли подряд (2016, 2017).

Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре