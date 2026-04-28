  Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» во время 5-го матча серии, вызвав недовольство Токкета
Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» во время 5-го матча серии, вызвав недовольство Токкета

Евгений Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии», разгневав Рика Токкета.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» по ходу пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2, 2-3). 

Эпизод произошел в первом периоде после одной из остановок. Малкин едва не попал в тренеров команды, после чего к нему подъехал защитник «Флайерс» Кэмерон Йорк. Стычке помешали судьи. 

Главный тренер «летчиков» Рик Токкет выразил недовольство ситуацией. 

Отметим, что ранее Токкет входил в тренерский штаб «Пингвинс», выигрывавших два Кубка Стэнли подряд (2016, 2017). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Ну пусть Токкет своему игроку предъявляет, с которого всё началось
Только не Тоше возмущаться, его стиль игры был основан именно на таких провокациях, пёс
Евгений, спору нет, крутой и великий игрок, но часто грешит тем, что не может проявить банальную выдержку, дисциплину, совершает импульсивные и трудно объяснимые поступки, хватает глупые, неоправданные удаления.
и Джино говорит: нам не нужно вестись на провокации Флайерс;)
Давай, Жэка, в 6-й игре вы с Чиной должны забить! Иначе хана серии...
Интересная новость.
Но идёт полное игнорирование того, что Кросби сравнялся с Хоу по очкам за одну франшизу по сумме РЧ+ПО
1-2. Хоу -1967
1-2. Кросби -1967
Злой ты)
Мне нет)
Токкет очередной (5ый, что ли) лысый шарлатан
Многие думают что Тоше не физрук, а вполне себе элитный тренер
"...Малкина я сначала не переваривал. Я был готов его убить. Не знаю, мы очень разные...
...Джино подъехал ко мне, и я спокойно объясняю ему, что и как. И вижу, как он посылает меня по-русски в задницу и просит заткнуться. Я никогда так не срывался в своей карьере. Я ответил ему. Ответил так, что Салливану пришлось меня успокаивать..."
Р. Токкет
Повезло, что никому сильно не прилетело, так бы был дисквал.
Видится, что тут была сознательная и обдуманная провокация:)
Никакого импульсного, или невыдерженного порыва.
