Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» во время 5-го матча серии, вызвав недовольство Токкета
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» по ходу пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2, 2-3).
Эпизод произошел в первом периоде после одной из остановок. Малкин едва не попал в тренеров команды, после чего к нему подъехал защитник «Флайерс» Кэмерон Йорк. Стычке помешали судьи.
Главный тренер «летчиков» Рик Токкет выразил недовольство ситуацией.
Отметим, что ранее Токкет входил в тренерский штаб «Пингвинс», выигрывавших два Кубка Стэнли подряд (2016, 2017).
Кросби ответил «Филадельфии» в стиле Джордана: «Питтсбург» жив!
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Давай, Жэка, в 6-й игре вы с Чиной должны забить! Иначе хана серии...
Но идёт полное игнорирование того, что Кросби сравнялся с Хоу по очкам за одну франшизу по сумме РЧ+ПО
1-2. Хоу -1967
1-2. Кросби -1967
Мне нет)
...Джино подъехал ко мне, и я спокойно объясняю ему, что и как. И вижу, как он посылает меня по-русски в задницу и просит заткнуться. Я никогда так не срывался в своей карьере. Я ответил ему. Ответил так, что Салливану пришлось меня успокаивать..."
Р. Токкет
Никакого импульсного, или невыдерженного порыва.