  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
8

НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая

НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля.

НХЛ опубликовала расписание объявления номинантов на индивидуальные призы. 

Для каждой награды будут названы имена трех игроков, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это представители Ассоциации хоккейных журналистов). Голосование проходило до старта плей-офф НХЛ. 

Предварительное расписание на данный момент выглядит так:

28 апреля – «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата, выборщики – игроки НХЛ). 

29 апреля – «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю, выборщики – генеральные менеджеры клубов). По последнему опросу на официальном сайте лиги главным претендентом на награду стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский

30 апреля – «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду). 

1 мая – «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру).

4 мая – «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). Ранее стали известны номинанты от каждого клуба, в список вошел капитан «Вашингтона» Александр Овечкин

5 мая – «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку). По последнему опросу на официальном сайте лиги одним из претендентов на награду стал форвард «Монреаля» Иван Демидов.  

6 мая – «Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана).

7 мая – «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).

8 мая – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды). По последнему опросу на официальном сайте лиги главным претендентом на награду стал форвард «Тампы» Никита Кучеров. 

Претенденты на приз Джима Грегори (лучшему генеральному менеджеру) будут объявлены после завершения первого раунда Кубка Стэнли. 

В двух случаях будут названы только победители – это касается приза Марка Мессье за лидерские качества и «Кинг Клэнси Трофи» (награда за лидерство и гуманитарный вклад, ранее стали известны номинанты от каждого клуба, Овечкин вошел в список). 

Напомним, что уже известны обладатели трех призов, которые вручаются исходя из статистики. 

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в 6-й раз в карьере выиграл приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи», 138 очков в 82 играх). 

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон впервые выиграл приз лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи», 53 шайбы в 80 играх).

Вратари «Колорадо» Скотт Уэджвуд и Маккензи Блэквуд разделили приз «Дженнингс Трофи», который вручается голкиперам самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате. 

Фридман о голосовании за «Харт»: «Я не дал Селебрини первое место. Тогда Кучерова, Маккиннона или Макдэвида нужно было поставить 4-м. Меня тошнило от этой мысли»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22425 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСкотт Уэджвуд
logoНэтан Маккиннон
рейтинги
logoКолорадо
logoНХЛ
logoМаккензи Блэквуд
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoСан-Хосе
logoНикита Кучеров
logoМакклин Селебрини
logoАндрей Василевский
logoМонреаль
logoИван Демидов
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Претендентов на Харт я и сейчас назову, не надо ждать 8-го мая: Куч, Мак, Мак
Ответ Георгий Рыженков
Претендентов на Харт я и сейчас назову, не надо ждать 8-го мая: Куч, Мак, Мак
На Тед те же самые будут)
Ответ заблокированному пользователю
На Тед те же самые будут)
Вот хотел сразу написать, что тут может Селебрини вклиниться. Ну так и вклинился же ))
Селебрини, Куч и Мак, который нефтяной
Ожидаю ожесточённую борьбу за Леди Бинг между Задоровым, Гудасом, Ткачуком.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
28 минут назадLive
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»
вчера, 19:15
Гаврилов о «Везине»: «Россиян поздравляю, это показатель их работы, они провели очень приличный сезон. Не очень понятно, почему Сваймен попал третьим. Я бы взял Уэджвуда»
вчера, 18:53
Рекомендуем