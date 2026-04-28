НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая

НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля.

НХЛ опубликовала расписание объявления номинантов на индивидуальные призы.

Для каждой награды будут названы имена трех игроков, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это представители Ассоциации хоккейных журналистов). Голосование проходило до старта плей-офф НХЛ.

Предварительное расписание на данный момент выглядит так:

28 апреля – «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата, выборщики – игроки НХЛ).

29 апреля – «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю, выборщики – генеральные менеджеры клубов). По последнему опросу на официальном сайте лиги главным претендентом на награду стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский .

30 апреля – «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду).

1 мая – «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру).

4 мая – «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). Ранее стали известны номинанты от каждого клуба , в список вошел капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .

5 мая – «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку). По последнему опросу на официальном сайте лиги одним из претендентов на награду стал форвард «Монреаля » Иван Демидов.

6 мая – «Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана).

7 мая – «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).

8 мая – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды). По последнему опросу на официальном сайте лиги главным претендентом на награду стал форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Претенденты на приз Джима Грегори (лучшему генеральному менеджеру) будут объявлены после завершения первого раунда Кубка Стэнли.

В двух случаях будут названы только победители – это касается приза Марка Мессье за лидерские качества и «Кинг Клэнси Трофи» (награда за лидерство и гуманитарный вклад, ранее стали известны номинанты от каждого клуба , Овечкин вошел в список).

Напомним, что уже известны обладатели трех призов, которые вручаются исходя из статистики.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в 6-й раз в карьере выиграл приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи», 138 очков в 82 играх).

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон впервые выиграл приз лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи», 53 шайбы в 80 играх).

Вратари «Колорадо» Скотт Уэджвуд и Маккензи Блэквуд разделили приз «Дженнингс Трофи», который вручается голкиперам самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате.

Фридман о голосовании за «Харт»: «Я не дал Селебрини первое место. Тогда Кучерова, Маккиннона или Макдэвида нужно было поставить 4-м. Меня тошнило от этой мысли»