Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара

Крис Летанг – 19-й защитник в истории НХЛ с 25+ голами в плей-офф.

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг стал автором победной шайбы в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2, 2-3). 

На счету 39-летнего канадца стало 2 (2+0) очка в 5 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 2». 

За карьеру в Кубке Стэнли – 92 (25+67) очка в 154 играх. 

Летанг стал единоличным лидером по кубковым голам среди действующих игроков обороны, обогнав Брента Бернса («Колорадо», 24 шайбы в 139 играх) и Кэйла МакараКолорадо», 24 в 83). 

Также Крис делит 18-е место со Скоттом Нидермайером (25 в 202) по кубковым голам среди защитников в истории лиги. Рекордом владеет Пол Коффи (59 в 194). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
А Макару всего 27 лет )
Да Макар щас быстро его обгонит ,в этом кубке даже
Макар кстати только вчера с ними сравнялся (Бернсом и Летангом).
