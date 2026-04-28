Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
Крис Летанг – 19-й защитник в истории НХЛ с 25+ голами в плей-офф.
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг стал автором победной шайбы в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2, 2-3).
На счету 39-летнего канадца стало 2 (2+0) очка в 5 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 2».
За карьеру в Кубке Стэнли – 92 (25+67) очка в 154 играх.
Летанг стал единоличным лидером по кубковым голам среди действующих игроков обороны, обогнав Брента Бернса («Колорадо», 24 шайбы в 139 играх) и Кэйла Макара («Колорадо», 24 в 83).
Также Крис делит 18-е место со Скоттом Нидермайером (25 в 202) по кубковым голам среди защитников в истории лиги. Рекордом владеет Пол Коффи (59 в 194).
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22425 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
А Макару всего 27 лет )
Да Макар щас быстро его обгонит ,в этом кубке даже
Макар кстати только вчера с ними сравнялся (Бернсом и Летангом).
