Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре

Евгений Малкин без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией».

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин не отметился результативными действиями в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2, 2-3).

Как и в четвертой игре, 39-летний россиянин остался без набранных очков и бросков в створ.

У него 3 (2+1) балла в 5 матчах в текущем плей-офф при нейтральной полезности.

Сегодня Малкин (14:25, 1:26 – в большинстве) допустил 2 потери шайбы и получил малый штраф за участие в стычке.