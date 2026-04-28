Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не сыграл в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (2:3, 3-2).
21-летний россиянин попал в запас по решению главного тренера «Флайерс» Рика Токкета.
В 4 играх серии Мичков остался без очков при полезности «минус 1» и 6 минутах штрафа, полученных в третьей игре.
Вместо Матвея в состав был включен 22-летний форвард Алекс Бамп. Американец дебютировал в плей-офф НХЛ (15:29 игрового времени) и забросил шайбу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Morning Call
Мичков лучший по очкам в команде после Олимпиады , играл он в третьем звене с новичком и Кейтсом.. Это не звёзды хоккея.. Если тренер не может найти применение игроку, то надо прощаться. А лётчиков птицы, еще могут выбить..Вот не удивлюсь этому совершенно..
Задача тренера Флайерс - найти применение Мичкову? Уже за то, что Филадельфия играет в ПО (где ее перед сезоном никто не ждал), ему выпишут индульгенцию на любые решения в отношении Мичкова.
Прощаться не с тренером, естественно его не уволят , а с Мичковым.. Обмен тут напрашивается или он просто свалит сам после контракта новичка..
Мда уж, а теперь скажите, что решение тренера неправильное.
Дык результат на лицо. Летчики с Мичковым 75% побед, Летчики без Мичкова 100% поражений. Статистика она такая, её не обманешь)))
Напомнило, «таракан без ног не слышит»
походу обменяют его скоро
Кстати не самый плохой вариант для Мичкова.
Мне вчера тут минусов накидали , хотя я лишь указал , что тренеру Мичков не нужен. И его используют в 4 звене . Дают минимальное игровое время. На контрасте . Марону сразу, сразу дали играть по 17-18 минут. Тут тоже вызывают какого-то звездюка и сразу ему дают 15 мин. Максимальное время у Мичкова 11 минут. И то, дали играть, когда Фили уже слили матч. Во многом Фили попали в плей-офф благодаря игре Матвея в конце регулярки. Если Матвей - не нужен, я уверен выстроится очередь из желающих его забрать . Пусть теперь Марон и Бамп некстванят ))
я тоже об этом писал. ещё там есть например такой Фоерстер у которого за последние 9 матчей 1 очко и 18 минут в среднем, и на его фоне Мичков набравший за последние 9 матчей (5регулярка + 4 ПО) 8 очков при 13 минутах в регулярке и 9 в ПО. вобщем уходить надо Матвею из этого цирка
Ну вот теперь плюсов накидали. Рады?)
Парадоксально, но все забыли концовку сезона, где Матвей был в огне. Это были важнейшие матчи в борьбе за попадание в плей-офф.
Может как Чинахов после обмена получше заиграет
Чинахов гораздо быстрее и дисциплинированнее...хотя ментально он тоже слабоват.
Ого какие заявления.Ментально слабоват...откуда вы знаете?
Меняться надо, только не в команду бей-беги. Подписываться на год-два и доказывать. Если и в другой команде не зайдет, то добро пожаловать в кхл. Игрок то хороший, и в целом не драфт баст, просто не суперзвезда. Еще и не повезло с командой и тренером
Как поговаривал один известный футболист, ваши ожидания - это ваши проблемы. Мичков - заточенный на атаку вингер. Вид в современной НХЛ если не вымирающий, то не такой популярный, как 20 лет назад. Без заметного прогресса в двусторонней игре или топового набора очков - это увы, уровень клубов в перестройке или без особых перспектив. Там в первом звене найдется место для игрока на 0,6 очков за игру очков в сезоне без особой помощи в обороне
Если всколзь глянуть на цифры первых двух-трёх сезонов таких хоккеистов как Драйзайтль, Кучеров, МакКиннон, и даже какого-нибудь Клейтона Келлера, то оказывается у Матвея Мичкова все неплохо. Да, пока не вывозит физически и ментально весь градус напряжений, да, не понимает всех требований и не разговаривает на их языке, но это все проходимые этапы и вызовы. Вера в себя, правильные выводы и все нормально у него будет. Кстати, кто в курсе, подскажите, пожалуйста - у него же после этого сезона последний год по контракту новичка с Филой ? И ему совсем необязательно спешить и подписывать с ними новый ?
Обмен, лучший вариант. Быть может, в другом клубе, действительно весь свой талант и потенциал раскроет. Будет по 80-100 очков за регулярку выбивать и делать разницу на льду.
С Филой все.
