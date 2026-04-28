Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ

Матвей Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Рика Токкета.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не сыграл в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга » (2:3, 3-2).

21-летний россиянин попал в запас по решению главного тренера «Флайерс» Рика Токкета .

В 4 играх серии Мичков остался без очков при полезности «минус 1» и 6 минутах штрафа, полученных в третьей игре.

Вместо Матвея в состав был включен 22-летний форвард Алекс Бамп. Американец дебютировал в плей-офф НХЛ (15:29 игрового времени) и забросил шайбу.