«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2

«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3).

«Питтсбург » продлил серию первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией», сделав счет 2-3 (3:2 в пятом матче).

Как и в четвертой игре, автором победного гола стал защитник «Пингвинс» Крис Летанг , признанный первой звездой встречи. После его броска шайба зашла в ворота в результате отскока от борта и вратаря «Флайерс» Даниэля Владаржа.

Ему вновь ассистировал капитан команды Сидни Кросби , всего набравший 2 (0+2) очка и ставший второй звездой.