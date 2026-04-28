«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
«Питтсбург» продлил серию первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией», сделав счет 2-3 (3:2 в пятом матче).
Как и в четвертой игре, автором победного гола стал защитник «Пингвинс» Крис Летанг, признанный первой звездой встречи. После его броска шайба зашла в ворота в результате отскока от борта и вратаря «Флайерс» Даниэля Владаржа.
Ему вновь ассистировал капитан команды Сидни Кросби, всего набравший 2 (0+2) очка и ставший второй звездой.
Опубликовал: Александр Балабанов
24 комментария
И теперь у летчиков может начаться нервяк, а ветеранам Пингвинов в помощь как раз огромный опыт.
Малкин(всего 3)
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могут стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
Малкин на 4й КС может теоретически зайти!
Сейчас из этого списка выше всего шансы получить третий перстень у Кучерова и Василевского. Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов, сдали полномочия. И все они из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить. Флорида(штат) может сделать Кубок Стэнли переходящим титулом!
Но Малкин с Кросби тоже пока претендуют, последний шанс остался!
Тарасенко Капризов может подсобить на трёшку!
Барбашеву Дорофеев в помощь!
А Сергачеву могут пособить новенькие - непуганные мамонты!
Посмотрим, как пройдут по раундам.
Болеем за всех наших!
Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд.
Пять команд с неоднократными российскими обладателеми КС: Питтсбург, Тампа, Миннесота, Вегас, Юта. Если в финале КС будут (Питтсбург или Тампа) против (Миннесота, Вегас или Юта), то будет прибавление многократных обладателей КС из России. Теоретически отличный расклад может сложиться даже в полуфинале, если не вылетят раньше (Питтсбург на ниточке).
Смотрим и болеем за наших!
И стал рекордсменом по голам в плей-офф среди действующих защитников - 25!