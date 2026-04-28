Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»

Андрей Скабелка поделился мнением об Александре Радулове.

Экс-тренер «Локомотива » Андрей Скабелка поделился мнением о 39-летнем форварде команды Александре Радулове .

«Локомотив» уступает «Авангарду» в серии 1/2 финала Кубка Гагарина со счетом 0-2 в серии.

«Радулов является лидером «Локо», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы на площадке, несмотря на возраст.

Думаю, если он захочет, то сможет играть в КХЛ еще не один сезон. Александр точно пригодится не одной команде в своей текущей форме, он настоящий мастер и профессионал», – сказал Скабелка.