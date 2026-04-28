  • Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»

Андрей Скабелка поделился мнением об Александре Радулове.

Экс-тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился мнением о 39-летнем форварде команды Александре Радулове.

«Локомотив» уступает «Авангарду» в серии 1/2 финала Кубка Гагарина со счетом 0-2 в серии.

«Радулов является лидером «Локо», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы на площадке, несмотря на возраст.

Думаю, если он захочет, то сможет играть в КХЛ еще не один сезон. Александр точно пригодится не одной команде в своей текущей форме, он настоящий мастер и профессионал», – сказал Скабелка.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22425 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
Куда тащит ? Из-за него Локомотив перестал в хоккей играть .Плохо такие игроки влияют на команду особенно на молодых .Сурин подражает Радулову ,только не хорошее а плохое берёт. Надеюсь сегодня хоккей увидим ,а не трёп пса и толкатню .Потому что, в последней игре была толкатня. И всё произошло из-за пса этого .
Вопрос. Куда тащит? В потасовки, никому не нужные. Орёт, истерит, задирается и потом убегает. А судьи разбираются, вместо хоккея. Был бы мужиком в спаринг встал. 30 секунд и дальше хоккей.
вот уж действительно,, лидер ", да ещё его ученик, сломали всю игру., и помогли Аве выиграть. А если честно, на его поведение смотреть противно 😱, думаю, без него будет лучше.
Кто помнит такого хоккеиста как Егор Патомацкий? В детстве он мне нравился как вратарь.
Ответ Алексей Фирстов
Подомацкий Егор вратарь .Так его фамилия .
Ответ Алексей Фирстов
В Сибири тренером вратарей сейчас работает
Ага, а еще устраивает потасовки, посли которых его партнеров отметеливают) такой «четкий пацанчик», который вроде как крутой, но когда начинается драка им организованная - превращается в тыкву)) ну и именно эти потасовки, организованные радуловым и ломают игру Паравозу
он точно смотрел второй матч?
При желании тащить команду вперед ,Радулов тянет ее назад , к сожалению его время в хоккее подходит к концу, во всяком случае в командах лидерах, давным-давно ворота футбольного клуба Динамо Киев защищал очень не плохой вратарь Евгений Рудаков , но под конец карьеры после пропущенного гола он, от досады или бессилия, хватал футболистов забивших ему гол за ноги , примерно тоже самое сейчас. происходит и с Радуловым, психует по каждому случаю.
Материалы по теме
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
27 апреля, 18:41
136 минут штрафа у «Локо» и «Авангарда» – всего за два периода. Что за безумие?
27 апреля, 03:45Видео
