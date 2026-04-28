Генменеджер «Оттавы» про слухи о возможном обмене Брэди Ткачака: «Полная чушь, вот что это такое. Мы не думали ни о чем, что могло бы стать поводом для подобного разговора»

Генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос отреагировал на слухи о возможном обмене форварда Брэди Ткачака .

Команда вылетела в первом раунде Кубка Стэнли после поражения от «Каролины» в серии (0-4, 2:4 в четвертой игре).

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак не набрал ни одного очка в 4 играх при полезности «минус 4». В 60 матчах регулярного чемпионата он отметился 59 (22+37) баллами.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 8,2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28.

«Это полная чушь, вот что это такое. Я такое не читаю. Меня это не беспокоит. У нас отличная связь с нашими игроками, поэтому мы действительно не зацикливаемся на этом.

Я имею в виду, это очень часто всплывает. Мы не обсуждали и не думали ни о чем, что могло бы стать поводом для подобного разговора.

Я думаю, он справился со многими трудностями. Думаю, нам нужно взглянуть на это в перспективе. Он получил травму в начале сезона, затем отправился на Олимпиаду, выиграл золотую медаль. В условиях плотного графика, календаря регулярного чемпионата – в этом году было много всего. На него легло множество обязанностей, и он продолжал играть.

Игра Брэди продолжает расти и совершенствоваться как на льду, так и вне его», – сказал Стэйос.