Андрей Разин: «Ак Барс» выставил меня как Разина из «Ласкового мая», было смешно. Когда гремела эта группа, мне было лет 13. А сейчас самый скачиваемый трек – как Канье Уэст перепел «Седую ночь»

Тренер «Металлурга» Разин высказался о сравнении с продюсером «Ласкового мая».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о сравнении с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным .

В понедельник «Металлург» победил «Ак Барс» со счетом 4:2. Счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина стал равным – 1-1.

– Владимир Ткачев в одной смене сделал два силовых приема – сначала «расколол» Карпухина, потом жестко встретил Сафонова. Вы не были от этого в шоке?

– Мы им показали, как еще в первой игре Ткачев «расколол» Фальковского. Да, там Давид с Голиафом встретились. Но Фальковский почувствовал удар, и этот эпизод мы показали. И тогда мы зацепились в этом давлении за шайбу, создали хороший момент. Потому что после прошлого матча было мало положительных моментов. Но это был один из них.

– Ни один тренер в НХЛ не делал такие пресс-конференции. Вы считаете себя лучшим шоуменом среди российских тренеров?

– «Ак Барс» в своих соцсетях выставил меня как Андрея Разина из «Ласкового мая». Но мне было смешно. Слушайте, 1985-86 год, когда гремела эта группа. Мне было лет 13. Изо всех окон, в деревне у дедушки с бабушкой, в Тольятти звучали эти песни вроде «Седая ночь». А сейчас какой самый скачиваемый трек? Как Канье Уэст перепел «Silver Night».

Да я знаю, что это искусственный интеллект! Я это к чему? Они меня представили, как тот Разин разбивает камеру, все крушит и ломает. А я помню свое детство, когда приходишь на медкомиссию. «Как фамилия? – Разин. – Степан? – Нет. Андрей. – А, из «Ласкового мая», что ли?»

Это так подбешивало! Я прочитал про этого Андрея Разина. У него же другая фамилия. Вроде бы Косоротов. И он почему-то взял такой псевдоним! Меня это тогда так мотивировало! «Блин, обо мне будут говорить потом больше, чем об этом Андрее Разине».

Я сейчас специально забил в поисковике «Андрей Ра…» И выходит Андрей Разин – тренер. Я думаю: «е, вот оно».

Ну, а шоумен… Я всегда отвечаю честно, стараюсь где-то пошутить. На все вопросы ответил, нигде не промычал. Но просто люди берут и переворачивают эти ситуации. Как в Нижнем Новгороде, когда я сказал, что игрокам надо дать лопатой по хребту.

После таких моментов не хочется что-то лишнее говорить. Это опять в народ уходит. Ну, а народ любит, чтобы было все с перчинкой. Поэтому больше не хочу. Но никуда не деться, – сказал Разин.

