Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»

Агент опроверг слухи о хоккеисте «Динамо» Римашевском.

Агент Александр Черных опроверг информацию о том, что нападающий «Динамо» Егор Римашевский может продолжить карьеру за океаном.

«Вообще не понимаю, откуда эта информация взялась. Может, у кого-то первое апреля продолжается, поэтому решили повеселить публику. Римашевский продлил контракт в сезоне, и в «Динамо » объявляли об этом официально. Он даже не планировал ехать за океан, и мы не вели переговоры с «Сан-Хосе », которым он был задрафтован.

Я не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ . Наша лига в разы сильнее, чем АХЛ, и за океаном это подтверждают.

Еще появлялся список игроков, которые якобы могут покинуть «Динамо», и в их числе клиенты нашего агентства. Мы общались с руководством клуба, и нам сказали, что по этим игрокам решения нет», – сказал Черных.