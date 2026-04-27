Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о полуфинальных сериях Кубка Гагарина-2026.
Сегодня «Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во втором матче и сравнял счет в серии – 1-1.
«Локомотив» проиграл «Авангарду» (1:3) во второй игре и проигрывает 0-2 в серии.
– «Магнитка» – фаворит?
– То, что показала сегодняшняя игра, говорит о том, что домашнее поражение в первой игре ни насколько не скажется. Это полуфинал, остались четыре сильнейшие команды.
Все идет по плану, нормально. «Металлург» можно назвать фаворитом серии. Все-таки козырей побольше у Андрея Разина, чем у Анвара Гатиятулина.
– Можно ли сказать, что «Авангард» уже одной ногой в финале?
– Так нельзя сказать. Преимущество у «Авангарда» однозначно есть, но все впереди, – заявил Величкин.