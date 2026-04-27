Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»

Величкин высказался о полуфинальных сериях Кубка Гагарина-2026.

Бывший вице-президент «Металлурга » Геннадий Величкин высказался о полуфинальных сериях Кубка Гагарина-2026.

Сегодня «Металлург» обыграл «Ак Барс » (4:2) во втором матче и сравнял счет в серии – 1-1.

«Локомотив » проиграл «Авангарду » (1:3) во второй игре и проигрывает 0-2 в серии.

– «Магнитка» – фаворит?

– То, что показала сегодняшняя игра, говорит о том, что домашнее поражение в первой игре ни насколько не скажется. Это полуфинал, остались четыре сильнейшие команды.

Все идет по плану, нормально. «Металлург» можно назвать фаворитом серии. Все-таки козырей побольше у Андрея Разина, чем у Анвара Гатиятулина.

– Можно ли сказать, что «Авангард» уже одной ногой в финале?

– Так нельзя сказать. Преимущество у «Авангарда» однозначно есть, но все впереди, – заявил Величкин.