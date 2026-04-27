Разин – журналисту: «Ты не должен меня обсирать, должен быть нейтральным. В «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил, нафига его брать?»

Тренер «Металлурга» Разин отметил, что журналист должен быть нейтральным.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин в разговоре с журналистом отметил, что корреспондент должен быть нейтральным.

На пресс-конференции после матча 1/2 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом » (4:2, 1-1) тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса» и попросил его писать «честные вещи».

– Ты должен быть нейтральным корреспондентом, ты не должен меня обсирать.

– Я вас не обсираю. Я вас поздравляю с победой, вы провели хороший первый период, был хороший ход с заменой вратаря.

– Ты давай зубы мне не заговаривай. Я переходил из «Автомобилиста» и мне ваше издание при каждой возможности напоминало, что я гноблю хоккеистов, что я надеваю на них розовые майки, бью и так далее. Наконец-то сбросил этот груз, и тут появляешься ты.

Это читают потенциальные работодатели. Вот в «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил, нафига его брать?

– Вы хотите в «Ак Барс»?

– Все возможно. У меня два года в «Магнитке», а дальше посмотрим, – сказал Разин.

– Я буду за вашу кандидатуру , – ответил журналист.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча