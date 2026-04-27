Разин – журналисту: «Ты не должен меня обсирать, должен быть нейтральным. В «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил, нафига его брать?»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в разговоре с журналистом отметил, что корреспондент должен быть нейтральным.

На пресс-конференции после матча 1/2 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:2, 1-1) тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса» и попросил его писать «честные вещи».

– Ты должен быть нейтральным корреспондентом, ты не должен меня обсирать.

– Я вас не обсираю. Я вас поздравляю с победой, вы провели хороший первый период, был хороший ход с заменой вратаря. 

– Ты давай зубы мне не заговаривай. Я переходил из «Автомобилиста» и мне ваше издание при каждой возможности напоминало, что я гноблю хоккеистов, что я надеваю на них розовые майки, бью и так далее. Наконец-то сбросил этот груз, и тут появляешься ты. 

Это читают потенциальные работодатели. Вот в «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил, нафига его брать?

– Вы хотите в «Ак Барс»?

– Все возможно. У меня два года в «Магнитке», а дальше посмотрим, – сказал Разин.

– Я буду за вашу кандидатуру, – ответил журналист. 

Диалоги при температуре 41
Тарантиновские диалоги
этот тип, ногти грызёт в каждой паузе. очевидно же, что накидывает от безнаказанности. это не журналистика, а вентилятор. это не попытка осветить хоккей, а попытка поймать хайп, он после такой статьи каждые 10 минут проверяет реакции интернета, а не гордится проделанной работой. фу таких
Прочитали, и сомнений не осталось.
Спортс, почему еще нет новости с заголовком вроде: "Разин через 2 года может перейти в Ак Барс" ?
Недорабатываете
Не «может», а «переходит»)))
Там на соседнем ресурсе уже новость что разин допустил работу в ак барсе. Автор новости некий имамов, кто бы это ни был.
Я вас не обсираю, я просто накидываю на вентилятор, как многие журналисты
А так, диалог братка из 90-х с юродивым
Годнота. Мне напомнило почему-то диалоги Шрека и Осла из мультика. Похожи они оба.
Разин красавчик, достойно ответил соевым))
Соевые леваки сразу поняли, что не дебил (нет)
Журналисты которых мы заслужили?((
Лига и ее регламент))) это тот журналист, который два года назад писал, что он 9 лет отработал как профи на фигурном катании, потом ему стало скучно и он переключился на хоккей)))
Пока что Разин это идеал, к которому должен стремиться Евсеев. Другой вопрос, что Разин это совсем не идеал.
Молодец Разин.От них всё можно ожидать .Но себя держать в руках надо ,иначе дураком сделают ,как впрочем они и делают.
Как впрочем ,оно и есть
Ты на себя посмотри .Кто ты .
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
27 апреля, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
27 апреля, 19:58
Журналист – Разину: «Зачем Плющева читаете? Комментарии на Спортсе” еще почитайте». Тренер ответил: «Я их не читаю. А ты портишь мою репутацию, народ скажет: «Разин – быдло»
27 апреля, 19:44
Кубок Стэнли. «Миннесота» сыграет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
23 минуты назад
Журналист Имамов о чак-чаке для Разина после игры «Ак Барс» – «Металлург»: «Подсластили горесть поражения, у нас гостеприимный город»
41 минуту назад
Кубок Гагарина. «Авангард» дома сыграет с «Локомотивом» в 4-м матче полуфинальной серии
46 минут назад
Директор ЦСКА о Костине: «Мы на финальной стадии продления контракта. Он профессионал – нам нужен габаритный, неуступчивый и напористый игрок»
сегодня, 12:13
Роднина об Овечкине в Госдуме: «Каждая работа тяжелая, нужно иметь качества и интерес к этому. Все зависит от желания»
сегодня, 11:44
Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»
сегодня, 11:28
Никитин об обмене Спронга: «ЦСКА выбрал Бучельникова и Полтапова – молодых и перспективных парней. Не вижу смысла сожалеть»
сегодня, 11:16
Фетисов о Тардифе в Зале славы ИИХФ: «Не хочется находиться там с такими людьми. В Зал славы обычно вводят людей, приносящих пользу хоккею. Бог им судья»
сегодня, 11:05
Журналист Имамов подарил Разину чак-чак после 3-й игры серии «Металлург» – «Ак Барс». Ранее тренер назвал его «смурфиком»
сегодня, 10:56
Директор ЦСКА об обмене Окулова в «Авангард» на Кэсселса: «Не жалеем. Константин не показывал игру, которую показывает сейчас. Делаем все во благо клуба»
сегодня, 10:42
Фетисов о «Везине»: «Один из наших получит трофей, надеюсь. Не думаю, что может быть предвзятое отношение – лучшего вратаря в НХЛ выбирают специалисты»
27 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Румыния играет с Китаем, Эстония победила Нидерланды, Испания уступила Южной Корее
39 минут назадLive
«Салават» продлил контракт с Корбитом на год
56 минут назад
Агент Черных о Никишине после сотрясения: «Состояние более-менее хорошее. Если будет разрешение врачей, выйдет во втором раунде»
сегодня, 11:58
Кноблаух о Макдэвиде и Драйзайтле в одном звене в 5-м матче с «Анахаймом»: «Это немного снизило нагрузку на Коннора. Они всегда хорошо играли вместе»
сегодня, 09:33
«Сибирь» продлила контракт с Баклашевым на 2 года
сегодня, 09:15
Сергей Светлов: «Динамо» бы не помешала связка Шипачев – Гусев, если рядом с этими мастерами поставить молодого. На Вадима будут претендовать многие»
сегодня, 08:45
Сергачев сыграл 37:35 против «Вегаса» и сделал ассист. «Юта» уступила во 2-м овертайме матча Кубка Стэнли
сегодня, 07:45
Ткачак про слухи о возможном обмене из «Оттавы»: «Это начинает раздражать. Я полностью предан команде и городу, никогда не говорил об уходе»
сегодня, 06:58
Жаровский о «Салавате»: «С легионерами общаюсь на английском – это хорошая практика. По-французски знаю только «бонжур», «месье» и другие простые слова»
сегодня, 06:24
