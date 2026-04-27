Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев высказался о победе во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:2, 1-1).

«Сделали правильные выводы, сегодня вышли немного по-другому. Понимали, что матч очень важный. Вышли с хорошим настроем, это дало свои плоды.

Начиная третий период с преимуществом в три шайбы, не должно быть такого итогового результата. Так не должно быть. Надо это поправить, сделать работу над ошибками и по-другому начинать третьи периоды с таким преимуществом. Говорили об этом в раздевалке, напоминали, но, к сожалению, пока так.

«Ак Барс» сегодня был таким же – это мы вышли на другой уровень. Первый матч всегда волнительный. Хорошо, что мы сделали правильные выводы и со счетом 1-1 едем в Казань», – сказал Яковлев.

«Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1, Канцеров набрал 1+2, Яковлев сделал 2 передачи