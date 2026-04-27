«Сочи» почти 3 месяца не выплачивает зарплату хоккеистам (Legalbet)

«Сочи» почти 3 месяца не выплачивает зарплату хоккеистам.

Как сообщает Legalbet, хоккеисты клуба последний раз получали выплаты в начале февраля. При этом в команде нет понимания, когда финансовые проблемы будут решены.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ «Сочи» занял 11-м месте в таблице Западной конференции.