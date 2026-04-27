«Сочи» почти 3 месяца не выплачивает зарплату хоккеистам (Legalbet)

«Сочи» почти три месяца не выплачивает зарплату игрокам.

Как сообщает Legalbet, хоккеисты клуба последний раз получали выплаты в начале февраля. При этом в команде нет понимания, когда финансовые проблемы будут решены.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ «Сочи» занял 11-м месте в таблице Западной конференции.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Ох, чую, мы еще начитаемся новостей про невыплаты спортсменам в этом и следующем году..
Северсталь в убытке, ММК - в диком убытке, РЖД..., Лукойл..., ВТБ - дыра в финансах. Кто там еще спонсоры клубов?
Ответ Георгий Рыженков
У Газпрома дыра как у женщины древнейшей профессии, цены на газ подняли почти на два.
Роснефть ещё есть, цены на бензин растут.
Ответ Георгий Рыженков
Ну в ВТБ не совсем дыра , а Лукойл просто зарубежные активы в убыток вписал , а так да , я с вами согласен , ближайшее пару лет может много клубов прикрыться
Ну это не новость, так же как и сокращение финансирования РЖД, что раньше так "вкладывала" региональную льготу по налогам.
Так же как и что полмиллиарда кредитов набрали у совкомбанка. Но при этом клуб внезапно частный, бенефициар до сих пор Григоренко.
Ответ NoN
интересно зачем эти клоуны при таких минусах купили себе офис в Москва-Сити за 250 млрд. наверное не все так плохо, или мы чего то не знаем))
Вот что называется прогрессом в КХЛ. Каждый год по -1 клубу. Мдааа
У спонсора ХК Сочи (РЖД) все деньги ушли на Локомотивы.
