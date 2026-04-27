Ротенберг поздравил волейбольное «Динамо» с чемпионством: «Еще одно подтверждение силы динамовских традиций, где результат складывается из таланта, труда, характера и работы на команду»
Первый вице-президент ФХР, член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг поздравил волейбольный клуб «Динамо» с чемпионством в российской Суперлиге.
«Поздравляю волейбольный клуб «Динамо» Москва с чемпионством в российской Суперлиге!
Бело-голубые в финальной серии уверенно обыграли «Зенит-Казань» со счетом 3:0 и в пятый раз в своей истории стали чемпионами России.
Эта победа – еще одно подтверждение силы динамовских традиций, где результат складывается из таланта, труда, характера и общей работы на команду.
Поздравляю команду, руководство клуба и болельщиков с заслуженным чемпионством! Желаю «Динамо» новых побед и дальнейшего продолжения славных традиций», – написал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
