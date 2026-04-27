Ротенберг поздравил волейбольное «Динамо» с чемпионством: «Еще одно подтверждение силы динамовских традиций, где результат складывается из таланта, труда, характера и работы на команду»

Роман Ротенберг поздравил волейбольное «Динамо» с чемпионством.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг поздравил волейбольный клуб «Динамо» с чемпионством в российской Суперлиге.

«Поздравляю волейбольный клуб «Динамо» Москва с чемпионством в российской Суперлиге!

Бело-голубые в финальной серии уверенно обыграли «Зенит-Казань » со счетом 3:0 и в пятый раз в своей истории стали чемпионами России.

Эта победа – еще одно подтверждение силы динамовских традиций, где результат складывается из таланта, труда, характера и общей работы на команду.

Поздравляю команду, руководство клуба и болельщиков с заслуженным чемпионством! Желаю «Динамо» новых побед и дальнейшего продолжения славных традиций», – написал Ротенберг.