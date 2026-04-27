Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о победе во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:2, 1-1).
– Был ли разбор полетов после первого матча? Собирались ли отдельно командой, кто держал слово? Что говорил Разин?
– Никаких разборов не было, просто поняли, что так нельзя начинать игры! Главный тренер был того же мнения.
– Что стало ключевым в этой встрече?
– Считаю, начало игры и наш настрой стали определяющими!
– Итог двух встреч. Что бы отметил по домашней серии?
– Два совершенно разных матча. Дальше будет еще интереснее.
– Чем неудобен «Ак Барс»? Можно ли сказать, что уже подобрали к ним ключики?
– «Ак Барс» не похож на предыдущих наших соперников, отсюда и такое начало первой игры. Но сегодня перестроились.
– Будет ли у соперника преимущество за счет узкой коробки в Казани?
– Мы все в равных условиях.
– Удается следить за вторым полуфиналом? Удивлен, что Омск взял обе игры в Ярославле?
– Честно говоря, не смотрю вторую пару (улыбается), – сказал Маклюков.