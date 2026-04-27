Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»

Маклюков высказался о победе в матче плей-офф с «Ак Барсом».

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о победе во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:2, 1-1).

– Был ли разбор полетов после первого матча? Собирались ли отдельно командой, кто держал слово? Что говорил Разин?

– Никаких разборов не было, просто поняли, что так нельзя начинать игры! Главный тренер был того же мнения.

– Что стало ключевым в этой встрече?

– Считаю, начало игры и наш настрой стали определяющими!

– Итог двух встреч. Что бы отметил по домашней серии?

– Два совершенно разных матча. Дальше будет еще интереснее.

– Чем неудобен «Ак Барс»? Можно ли сказать, что уже подобрали к ним ключики?

– «Ак Барс» не похож на предыдущих наших соперников, отсюда и такое начало первой игры. Но сегодня перестроились.

– Будет ли у соперника преимущество за счет узкой коробки в Казани?

– Мы все в равных условиях.

– Удается следить за вторым полуфиналом? Удивлен, что Омск взял обе игры в Ярославле?

– Честно говоря, не смотрю вторую пару (улыбается), – сказал Маклюков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Журналист – Разину: «Зачем Плющева читаете? Комментарии на Спортсе" еще почитайте». Тренер ответил: «Я их не читаю. А ты портишь мою репутацию, народ скажет: «Разин – быдло»
Вовченко о провокациях «Ак Барса»: «Нам без разницы. Если лезут – дадим отпор, не лезут – не будем драться. Мы играем в хоккей, а не в UFC»
Гатиятулин о 2:4 от «Металлурга»: «Где-то в завершении надо было быть более агрессивными, наглыми. Готовимся к следующему матчу. Разберем моменты и постараемся сыграть лучше»
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»
Гаврилов о «Везине»: «Россиян поздравляю, это показатель их работы, они провели очень приличный сезон. Не очень понятно, почему Сваймен попал третьим. Я бы взял Уэджвуда»
