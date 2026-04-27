Журналист – Разину: «Зачем Плющева читаете? Комментарии на Спортсе” еще почитайте». Тренер ответил: «Я их не читаю. А ты портишь мою репутацию, народ скажет: «Разин – быдло»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подискутировал с журналистом на пресс-конференции после матча 1/2 финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4:2, 1-1).

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса» и попросил его писать «честные вещи».

– Вы честно сказали, что придете на матч легенд. Мы пришли, вас ждали, но вас не было.

– Не моя вина, поверь. Я работаю под контрактом. Я не пришел – это не моя вина. Не переводи стрелки. Есть разница между шуткой и «Тренера бесит. Дайте ему по башке»?

– Нормальный человек поймет, что это шутка.

– А ты читал, что потом Плющев написал про меня?

– Зачем вы его читаете?

– Только тебя читать надо?

– Вы еще комментарии на Sports.ru почитайте.

– Я комментарии не читаю. Есть два издания: одно из них – ваше. Там много информации, и эту информацию я стараюсь читать. А что пишут в комментариях, я не читаю.

А ты портишь мою репутацию. Народ прочитает твое название и скажет: «Разин – быдло. Спустился с 90-х, хочет дать нормальным людям по башке и его еще все бесит». Я своей шуткой похвалил людей. Они получили еще больше хайпа, если они вышли в шлемах. Теперь будут узнавать этих ребят. Кто молодец? – сказал Разин.

– Вы , – ответил журналист.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча

Плющев о «Металлурге»: «Насторожили комментарии Разина. Косноязычный поток сознания, за которым была спрятана внутренняя неуверенность. И непонимание того, что происходит»