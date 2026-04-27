  • Журналист – Разину: «Зачем Плющева читаете? Комментарии на Спортсе” еще почитайте». Тренер ответил: «Я их не читаю. А ты портишь мою репутацию, народ скажет: «Разин – быдло»
Разин подискутировал с журналистом на пресс-конференции после матча.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подискутировал с журналистом на пресс-конференции после матча 1/2 финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4:2, 1-1).

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса» и попросил его писать «честные вещи».

– Вы честно сказали, что придете на матч легенд. Мы пришли, вас ждали, но вас не было. 

– Не моя вина, поверь. Я работаю под контрактом. Я не пришел – это не моя вина. Не переводи стрелки. Есть разница между шуткой и «Тренера бесит. Дайте ему по башке»?

– Нормальный человек поймет, что это шутка. 

– А ты читал, что потом Плющев написал про меня?

– Зачем вы его читаете?

– Только тебя читать надо?

– Вы еще комментарии на Sports.ru почитайте. 

– Я комментарии не читаю. Есть два издания: одно из них – ваше. Там много информации, и эту информацию я стараюсь читать. А что пишут в комментариях, я не читаю.

А ты портишь мою репутацию. Народ прочитает твое название и скажет: «Разин – быдло. Спустился с 90-х, хочет дать нормальным людям по башке и его еще все бесит». Я своей шуткой похвалил людей. Они получили еще больше хайпа, если они вышли в шлемах. Теперь будут узнавать этих ребят. Кто молодец? – сказал Разин.

– Вы, – ответил журналист. 

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча

Плющев о «Металлурге»: «Насторожили комментарии Разина. Косноязычный поток сознания, за которым была спрятана внутренняя неуверенность. И непонимание того, что происходит»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Если ты плюнешь в толпу - она утрется, но если толпа плюнет в тебя - ты утонешь. С комментаторами спортса данная аксиома работает в два раза жестче!
Ооооо, великий споооортс!
Ну не знаю. Я долгие годы в одиночку противостою детям со спорста, что-то до сих пор не утонул.
Разин - быдло. 😉
Комментарий скрыт
Где, в чем конкретно?
Про комментарии на спортсе - база
Все-таки мы имеем силу )))))
я уже с трех разных ракурсов эту новость на спортсе прочитал
Зря конечно Андрей Владимирович комменты не читает, тут иногда такие есть, от которых хоть стой хоть плачь, смурфик из чемпионата рядом не стоял))
Разин - быдло!
Разин тренер от бога,а вы писали хреновы ,которые не разбираются ни в людях,ни в хоккее
Чего только не прочитаешь на Спортс, на ночь глядя. Вроде бы написано по-русски, а без бутылки не поймешь
Я их не читаю, я их сам пишу.
Разин - не быдло!
Материалы по теме
Вовченко о провокациях «Ак Барса»: «Нам без разницы. Если лезут – дадим отпор, не лезут – не будем драться. Мы играем в хоккей, а не в UFC»
27 апреля, 18:58
Гатиятулин о 2:4 от «Металлурга»: «Где-то в завершении надо было быть более агрессивными, наглыми. Готовимся к следующему матчу. Разберем моменты и постараемся сыграть лучше»
27 апреля, 18:24
«Можно смурфика из Казани сюда посадить? Что я сказал на прошлой пресс-конференции? А что ты написал?» Разин задавал вопросы журналисту после матча с «Ак Барсом»
27 апреля, 18:13Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» сыграет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
13 минут назад
Журналист Имамов о чак-чаке для Разина после игры «Ак Барс» – «Металлург»: «Подсластили горесть поражения, у нас гостеприимный город»
31 минуту назад
Кубок Гагарина. «Авангард» дома сыграет с «Локомотивом» в 4-м матче полуфинальной серии
36 минут назад
Директор ЦСКА о Костине: «Мы на финальной стадии продления контракта. Он профессионал – нам нужен габаритный, неуступчивый и напористый игрок»
сегодня, 12:13
Роднина об Овечкине в Госдуме: «Каждая работа тяжелая, нужно иметь качества и интерес к этому. Все зависит от желания»
сегодня, 11:44
Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»
сегодня, 11:28
Никитин об обмене Спронга: «ЦСКА выбрал Бучельникова и Полтапова – молодых и перспективных парней. Не вижу смысла сожалеть»
сегодня, 11:16
Фетисов о Тардифе в Зале славы ИИХФ: «Не хочется находиться там с такими людьми. В Зал славы обычно вводят людей, приносящих пользу хоккею. Бог им судья»
сегодня, 11:05
Журналист Имамов подарил Разину чак-чак после 3-й игры серии «Металлург» – «Ак Барс». Ранее тренер назвал его «смурфиком»
сегодня, 10:56
Директор ЦСКА об обмене Окулова в «Авангард» на Кэсселса: «Не жалеем. Константин не показывал игру, которую показывает сейчас. Делаем все во благо клуба»
сегодня, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов о «Везине»: «Один из наших получит трофей, надеюсь. Не думаю, что может быть предвзятое отношение – лучшего вратаря в НХЛ выбирают специалисты»
17 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Румыния играет с Китаем, Эстония победила Нидерланды, Испания уступила Южной Корее
29 минут назадLive
«Салават» продлил контракт с Корбитом на год
46 минут назад
Агент Черных о Никишине после сотрясения: «Состояние более-менее хорошее. Если будет разрешение врачей, выйдет во втором раунде»
сегодня, 11:58
Кноблаух о Макдэвиде и Драйзайтле в одном звене в 5-м матче с «Анахаймом»: «Это немного снизило нагрузку на Коннора. Они всегда хорошо играли вместе»
сегодня, 09:33
«Сибирь» продлила контракт с Баклашевым на 2 года
сегодня, 09:15
Сергей Светлов: «Динамо» бы не помешала связка Шипачев – Гусев, если рядом с этими мастерами поставить молодого. На Вадима будут претендовать многие»
сегодня, 08:45
Сергачев сыграл 37:35 против «Вегаса» и сделал ассист. «Юта» уступила во 2-м овертайме матча Кубка Стэнли
сегодня, 07:45
Ткачак про слухи о возможном обмене из «Оттавы»: «Это начинает раздражать. Я полностью предан команде и городу, никогда не говорил об уходе»
сегодня, 06:58
Жаровский о «Салавате»: «С легионерами общаюсь на английском – это хорошая практика. По-французски знаю только «бонжур», «месье» и другие простые слова»
сегодня, 06:24
Рекомендуем