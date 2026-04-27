Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»

Вратарь «Сочи» Самсонов рассказал, чем занимается в межсезонье.

– Следите за серией «Ак Барса» и «Металлурга»? За плей-офф?

– Первый матч серии смотрел, был на арене, смотрел всю игру.

– Болели за «Металлург»?

– Разумеется, а за кого еще? Это моя родная команда. Всегда за «Металлург».

– За кем еще следите в этом плей-офф? Кто импонирует своими действиями из вратарей?

– Я вчера посмотрел первую игру во всем плей-офф. Даже «Металлург» не смотрел. Для меня хоккея в межсезонье не существует, когда я свой сезон заканчиваю.

– Неужели даже НХЛ не смотрите?

– Нет, банально нет времени.

– Чем занимаетесь тогда в межсезонье?

– Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда, дел много.

– То есть сейчас для вас ключевое – домашний быт?

– Именно. Отцовские обязанности. Стараюсь больше проводить времени с семьей, ценить эти моменты. Сейчас вот шашлыки будем делать, много готовить начал. Интересно даже, много новых блюд для себя открыл, развиваюсь и в этом направлении.

– Есть коронное блюдо от Ильи Самсонова?

– Коронного пока нет, только изучаю. Не нашел коронного, как будет – сообщу и всех приглашу, – сказал Самсонов.