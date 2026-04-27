Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
Вратарь «Сочи» Илья Самсонов рассказал, чем занимается в межсезонье.
– Следите за серией «Ак Барса» и «Металлурга»? За плей-офф?
– Первый матч серии смотрел, был на арене, смотрел всю игру.
– Болели за «Металлург»?
– Разумеется, а за кого еще? Это моя родная команда. Всегда за «Металлург».
– За кем еще следите в этом плей-офф? Кто импонирует своими действиями из вратарей?
– Я вчера посмотрел первую игру во всем плей-офф. Даже «Металлург» не смотрел. Для меня хоккея в межсезонье не существует, когда я свой сезон заканчиваю.
– Неужели даже НХЛ не смотрите?
– Нет, банально нет времени.
– Чем занимаетесь тогда в межсезонье?
– Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда, дел много.
– То есть сейчас для вас ключевое – домашний быт?
– Именно. Отцовские обязанности. Стараюсь больше проводить времени с семьей, ценить эти моменты. Сейчас вот шашлыки будем делать, много готовить начал. Интересно даже, много новых блюд для себя открыл, развиваюсь и в этом направлении.
– Есть коронное блюдо от Ильи Самсонова?
– Коронного пока нет, только изучаю. Не нашел коронного, как будет – сообщу и всех приглашу, – сказал Самсонов.