  • Джефф Монсон: «Овечкин – один из величайших игроков всех времен. Он не должен оставаться в НХЛ, чтобы угодить россиянам, фанатам или кому-то еще. Он должен исходить из своего желания»
Джефф Монсон высказался о будущем Александра Овечкина.

Боец и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Александр Овечкин – один из величайших хоккеистов всех времен. Только он сам может решать, когда ему завершать карьеру в НХЛ. Уверен, у него есть на этот счет свое мнение.

Что до меня, то мне не нравится, когда спортсмены уже пережили свой расцвет и соревнуются просто потому, что не могут от этого отказаться. Овечкин все еще очень усердно тренируется, делает это каждый день. Хоккей для Александра – не просто игра. Он тренируется круглый год, и его тело находится в отличном состоянии, именно это позволяет ему проводить такую блистательную карьеру и побить столько рекордов.

Если он продолжит в том же духе, то спокойно может играть в НХЛ, у него есть настрой, дисциплина и желание, а главное – высочайший уровень мастерства и трудовая этика. Эти качества могут позволить ему задержаться в НХЛ.

Но важно понимать, что Овечкин не должен оставаться в НХЛ, чтобы угодить россиянам, болельщикам «Вашингтона» или кому-то еще. Он должен исходить только из своего желания и, посоветовавшись с семьей, принять важное решение.

Мне будет грустно, если я больше не увижу Овечкина на льду, потому что Александр – великий спортсмен. Но независимо от того, что выберет Овечкин, я буду уважать его решение. И поддерживать Овечкина, чем бы он ни занимался»,- заявил Монсон.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
18 комментариев
Депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон – это уже само по себе прекрасно 😀
круче будет только "председатель совета аксакалов Чечни" Стивен Сигал
Ну а чо? Все знают, что Джефф Монсон - это реинкарнация башкирского батыра Салавата Юлаева.
охренеть, что твориться в нашей "традиционные ценности". он после депутатства в Красногорске, теперь принимает законы в Курлутае Башкирии. Я увидел все
Джефф Монсон — философ, мыслитель, политик.
Ответ линия Мажино
Джефф Монсон — философ, мыслитель, политик.
почти всю карьеру Овечкин играет в Америке.За сборную играл,но не убедительно в отличие от Малкина. По игре не могу поставить Овечкина в один ряд с Великими Мальцевым ,Харламовым,Якушевым.Более того не знаю что он сделал выдающегося для хоккея России.Как болельщику Авангарда мне кажется что Максим Сушинский,Яромир Ягр были кумирами и сделали больше для нашего хоккея.
Стыдно тебе! Как можно так дискредитировать величайшего в истории хоккеиста? Разве хваленые Грецки, Лемье, Харламов создали хотя бы жалкое подобие сотворенной Александром Михайловичем мощнейшей в истории Ночной хоккейной лиги? Да только за одно это надо на родине героя поставить егойный бюст (с ногами).
Башкир Монсон знает, что говорит!
только Овечкин и его семья должны принимать решение, безо всяких советов от кого бы то ни было. В 40 лет человек входит в топ-40 снайперов НХЛ, проводит ВСЕ 82 матча регулярки, все еще чувствует вкус к игре.
Без старого подлизы и дурня Монсона тут не обойтись никак.
чья бы корова мычала - а "депутата" Монсона бы молчала
Ови уже который год лучший бомбардир Вашингтона. Отпускать такого игрока бесплатно было бы глупо. Это я ещё не знаю, сколько на рекламе и различных активностях Вашингтон зарабатывает на Ови, но уверен, что сумма внушительная.
А какие у Вашингтона есть варианты, кроме отпускать бесплатно? Сейчас только Овечкин всё решает.
"Боец и депутат Курултая "
