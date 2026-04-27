Джефф Монсон: «Овечкин – один из величайших игроков всех времен. Он не должен оставаться в НХЛ, чтобы угодить россиянам, фанатам или кому-то еще. Он должен исходить из своего желания»

Джефф Монсон высказался о будущем Александра Овечкина.

Боец и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина .

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ .

«Александр Овечкин – один из величайших хоккеистов всех времен. Только он сам может решать, когда ему завершать карьеру в НХЛ. Уверен, у него есть на этот счет свое мнение.

Что до меня, то мне не нравится, когда спортсмены уже пережили свой расцвет и соревнуются просто потому, что не могут от этого отказаться. Овечкин все еще очень усердно тренируется, делает это каждый день. Хоккей для Александра – не просто игра. Он тренируется круглый год, и его тело находится в отличном состоянии, именно это позволяет ему проводить такую блистательную карьеру и побить столько рекордов.

Если он продолжит в том же духе, то спокойно может играть в НХЛ, у него есть настрой, дисциплина и желание, а главное – высочайший уровень мастерства и трудовая этика. Эти качества могут позволить ему задержаться в НХЛ.

Но важно понимать, что Овечкин не должен оставаться в НХЛ, чтобы угодить россиянам, болельщикам «Вашингтона » или кому-то еще. Он должен исходить только из своего желания и, посоветовавшись с семьей, принять важное решение.

Мне будет грустно, если я больше не увижу Овечкина на льду, потому что Александр – великий спортсмен. Но независимо от того, что выберет Овечкин, я буду уважать его решение. И поддерживать Овечкина, чем бы он ни занимался»,- заявил Монсон.