  Вовченко о провокациях «Ак Барса»: «Нам без разницы. Если лезут – дадим отпор, не лезут – не будем драться. Мы играем в хоккей, а не в UFC»
26

Даниил Вовченко высказался о победе во втором матче серии с «Ак Барсом».

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко высказался после победы во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4:2, 1-1).

– Что во втором матче удалось изменить в плане настроя на игру?

– В первой игре мы не вошли в игру в первом периоде, как результат – получили три быстрых гола. Там уже было тяжело отыграться. Сегодня начали построже, в первом периоде забили, вели в счете всю игру и довели дело до победы.

– В этой серии у «Металлурга» пока не так много бросков в створ, как было в предыдущих. В чем возникали сложности при доведении шайбы до вратаря?

– Они, может, где-то блокируют. Главное, точно бросать и забивать голы. Вот и все.

– Если говорить об игре «Металлурга» в обороне, то за счет чего удалось удерживать «Ак Барс» первые два периода?

– Ловили шайбу на себя, играли друг за друга, где-то подчищали за партнером, плюс Илюха подтащил в нужные моменты. От этого удачно завершилась игра.

– Как провокации со стороны соперника влияли на хоккеистов «Металлурга»?

– Нам без разницы: лезут – не лезут. Если лезут – дадим отпор, не лезут – не будем тоже драться. Мы играем в хоккей, а не в UFC. Надо забивать голы и делать свою работу, а не драться.

– При игре «5 на 5» во второй игре «Металлург» забросил дважды. Как забивать чаще в равных составах в Казани?

– Они нас разбирают, мы их разбираем. Кто воспользуется ошибками, тот и забивает при игре «пять на пять». Пока мы пользуемся чаще ошибками «Ак Барса» при игре в неравных составах. Слава богу, что мы забиваем, выигрываем эту игру и едем в Казань с хорошим настроением.

– В Казани «Металлургу» нужно возвращать преимущество своего льда. В чем команда способна добавить на льду «Ак Барса»?

– Завтра тренеры нам подскажут. Разберем ошибки, а так же более детально соперника. И поедем в Казань, – сказал Вовченко.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22425 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Металлурга»
logoМеталлург Мг
logoДаниил Вовченко
logoАк Барс
logoКХЛ
драки
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ак Барс и Локо одинаково грубо играют. Это неприемлемо. Надеюсь на финал с Металлургом
Александр Колосов
Блин если тебе много грубости,то иди футбол смотри!!!!Совсем уже хоккей в балет хотят превратить!!!
Александр Колосов
От болелы зенита большего и не ждём)))
Вот читаю и удивляюсь, какие глупые люди смотрят хоккей .Силовая, вчера была за Металлургом ,в первой игре за Акбарсом. Фис нечего Паливко не прописывал .Фисенко всегда во всех командах лез в драку ,и кстати всегда выхватывал. И если он выведет из себя Паливко ,то тоже выхватит, насколько я знаю Паливко .Пример Грачева ,тоже долго выводил его из себя .А фиса всегда выхватывает ,лучше бы играл в хоккей ,фиса не Дыняк .У Металлурга никогда не стояла задача драться ,хоккей это игра ,а не ваша толкатня бестолковая .И ещё одно скажу ,чтобы драться и вести силовую ,не нужен рост .Это временем доказано во всех лигах мира .Кстати Дыняк молодец в Акбарсе ,играет в силовой хоккей, и не ищет тупых драк ,как фиса ваш глупый .Играют равные сильные команды, и хватит лить грязь друг на друга и оскорблять хоккеистов .Уважайте друг друга .Главное финал востока ,не зависимо как закончиться серия .
Dexterrrrrrrrrr
Ну не всегда выхватывал, не надо преувеличивать. Твоего Паливко запросто пополам сложит. Тоже мне, раз в жизни целого Грачева побил)) и главное сам льешь грязь на Фисенко, а других просишь так не делать. Молодец, однако, ничего не скажешь.
Серый
Я не лью грязь ,а отвечаю по факту .Фисенко лучше в хоккей играть чем драться ,тем более Металлург на драки не настроен .А теперь назови мне ,хоть одну драку которую в одну калитку выиграл Фисенко. Не назовёшь, потому что такой нет .В хоккей играть надо а не драться ,тем более никакого повода Паливко не давал ,а просто защищал свой пятак .Про Паливко говорю не просто потому что он Грачева отделал.А видел его тренировки. И зная как дерётся Фисенко, тоская за шиворот своего соперника, поверьте у Фисенко шансов мало .А вообще я не за драки а за хоккей, силовой по правилам, думаю я понятно вам изложил свою позицию .
В чем провокации от АК барса журналист увидел? Накат под зону вратаря ? Этот прием давления на психику вратаря разрешен правилами и используется всеми командами со времён не успевших порогнить третьяка и фетисова. Одни подкатили ...вторые отодвинули. Какие проблемы?
Да тут журналюги уж раздули снова, какие это провокации, так, детские игры.
Материалы по теме
Разин – журналисту: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!»
27 апреля, 18:45Видео
Гатиятулин о 2:4 от «Металлурга»: «Где-то в завершении надо было быть более агрессивными, наглыми. Готовимся к следующему матчу. Разберем моменты и постараемся сыграть лучше»
27 апреля, 18:24
«Можно смурфика из Казани сюда посадить? Что я сказал на прошлой пресс-конференции? А что ты написал?» Разин задавал вопросы журналисту после матча с «Ак Барсом»
27 апреля, 18:13Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
26 минут назадLive
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»
вчера, 19:15
Гаврилов о «Везине»: «Россиян поздравляю, это показатель их работы, они провели очень приличный сезон. Не очень понятно, почему Сваймен попал третьим. Я бы взял Уэджвуда»
вчера, 18:53
Рекомендуем