Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко высказался после победы во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом » (4:2, 1-1).

– Что во втором матче удалось изменить в плане настроя на игру?

– В первой игре мы не вошли в игру в первом периоде, как результат – получили три быстрых гола. Там уже было тяжело отыграться. Сегодня начали построже, в первом периоде забили, вели в счете всю игру и довели дело до победы.

– В этой серии у «Металлурга» пока не так много бросков в створ, как было в предыдущих. В чем возникали сложности при доведении шайбы до вратаря?

– Они, может, где-то блокируют. Главное, точно бросать и забивать голы. Вот и все.

– Если говорить об игре «Металлурга» в обороне, то за счет чего удалось удерживать «Ак Барс» первые два периода?

– Ловили шайбу на себя, играли друг за друга, где-то подчищали за партнером, плюс Илюха подтащил в нужные моменты. От этого удачно завершилась игра.

– Как провокации со стороны соперника влияли на хоккеистов «Металлурга»?

– Нам без разницы: лезут – не лезут. Если лезут – дадим отпор, не лезут – не будем тоже драться. Мы играем в хоккей, а не в UFC. Надо забивать голы и делать свою работу, а не драться.

– При игре «5 на 5» во второй игре «Металлург» забросил дважды. Как забивать чаще в равных составах в Казани?

– Они нас разбирают, мы их разбираем. Кто воспользуется ошибками, тот и забивает при игре «пять на пять». Пока мы пользуемся чаще ошибками «Ак Барса» при игре в неравных составах. Слава богу, что мы забиваем, выигрываем эту игру и едем в Казань с хорошим настроением.

– В Казани «Металлургу» нужно возвращать преимущество своего льда. В чем команда способна добавить на льду «Ак Барса»?

– Завтра тренеры нам подскажут. Разберем ошибки, а так же более детально соперника. И поедем в Казань, – сказал Вовченко.