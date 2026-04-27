Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов поделился мнением о серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом » (0-2).

Во втором матче «Авангард» победил со счетом 3:1.

«Локомотив» попытался – причем с самыми ценными игроками, а именно Радуловым , Ивановым, Береглазовым , Сергеевым и Елесиным – задавить соперника, в том числе морально. Но в каждом эпизоде рядом с Серебряковым находился Шарипзянов, который ничего не боится. Да и кто бы ни выходил на лед – Якупов, легионеры Лажуа и Потуральски – все играют за своего вратаря и партнеров.

В целом это играет против «Локомотива»: Омск не только выдержал давление, но и ответил, сумев в последней встрече наказать соперника за недисциплинированность заброшенными шайбами. Это, в свою очередь, бьет по эмоциональному состоянию ярославского клуба.

«Локомотив» вошел в новый сезон с тем же багажом. Не самая яркая игра у Паника и Фроуза, Радулов не молодеет, хотя он один из немногих, кто держит уровень. При этом ярославцам не хватает поддержки от Сурина, Иванова, Шалунова и Каюмова.

«Авангард», в свою очередь, способен решить исход матча любым звеном. Отдельно стоит отметить большинство – омичи сразу же наказывают соперника, особенно первое звено во главе с Окуловым.

Монолит? Да, действительно монолит. Нет слабых мест и провалов. Любое звено может надежно сыграть в обороне, оказать давление на соперника и довести атаку до броска. Это очень мобильная и быстрая команда. Даже ветеран Прохоркин выглядит отлично на протяжении всего плей-офф.

Я не жду интриги в этой серии. На мой взгляд, максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске и вернуть серию домой. Потому что даже на выезде «Авангард» действует очень дисциплинированно. Обратите внимание, как уверенно управляет командой со скамейки Ги Буше. Это серьезная заявка на победу во всем розыгрыше Кубка Гагарина», – сказал Потапов.