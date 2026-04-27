  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 2:4 от «Металлурга»: «Где-то в завершении надо было быть более агрессивными, наглыми. Готовимся к следующему матчу. Разберем моменты и постараемся сыграть лучше»
11

Гатиятулин о 2:4 от «Металлурга»: «Где-то в завершении надо было быть более агрессивными, наглыми. Готовимся к следующему матчу. Разберем моменты и постараемся сыграть лучше»

Гатиятулин высказался после матча полуфинальной серии с «Металлургом».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мыслями после матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:4, 1-1).

– Вы были близки к камбэку при счете 2:3. Чего же не хватило?

– Где-то в завершении надо было быть более агрессивными, наглыми.

– Почему у «Металлурга» так пошло большинство?

– Мы держим фокус на своей игре. А соперник имеет в своем составе достаточно сильных индивидуально нападающих. И по сезону они забили больше всех.

С чем-то мы справились, с чем-то нет. Но мы готовимся к следующему матчу. Разберем свои моменты и постараемся сыграть лучше.

– Что поменял в своей игре Саша Хмелевски, который стал более результативным?

– Я не скажу, что у кого-то не идет. У каждого нашего звена есть свой функционал. Все ребята отрабатывают в полную силу, не жалея себя. Проявляют характер, самоотдачу. Кто-то забивает в одном матче, кто-то в другом. Но это общая командная работа.

– Вы согласны с тем, что если кто-то задает темп в матче, то в итоге одерживает победу?

– Это полуфинал, играют две амбициозные команды. У каждой есть свои сильные стороны. Важно, кто и как этим распоряжается.

– Много стычек, попыток спровоцировать соперника. Это был ваш план?

– Снова повторю, что это полуфинал. Эмоции где-то зашкаливают, но ничто не выходит за рамки.

– После двух матчей в Магнитогорске у вас прибавилось уверенности в командных действиях?

– Уверенность в моей команде всегда есть. Надо свое преимущество использовать. И важно переключаться правильно и вовремя, когда преимущество у соперника, – сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
logoАнвар Гатиятулин
logoСаша Хмелевски
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Приятно слушать и смотреть на поведение этого человека. Полная противоположность его конкуренту. Желаю АК Барсу победы в кубке,если конечно Локо не сможет переломить серию.
Ответ Дмитрий Соболев
Приятно слушать и смотреть на поведение этого человека. Полная противоположность его конкуренту. Желаю АК Барсу победы в кубке,если конечно Локо не сможет переломить серию.
желаю МГ мк отлично отпердолить Ок барс
Ответ Владлен Искандеров
желаю МГ мк отлично отпердолить Ок барс
И ? Желай.
Радует что будет не меньше 5 матчей !
Ответ old_greec women
Радует что будет не меньше 5 матчей !
Я сказал 7
Отличный матч ,смотрелся, ждём следующего!
Первые 40 минут в исполнении Ак барса были отвратительные ни скорости ни желания.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
