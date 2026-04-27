Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»

Яшкин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Металлурга».

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4, 1-1) во второй игре серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

– Насколько были готовы к такому «Металлургу» в первом периоде? Был план на игру давить с первых минут?

– Конечно, но мы его не выполнили.

– Первую половину второго периода сыграли хорошо, что случилось потом?

– Завтра разберем моменты игры.

– Тот факт, что проиграли, навязав при этом борьбу – добавляет позитива?

– Конечно. Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся, – сказал Яшкин.