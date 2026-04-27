Агент Пинчука: «Многие клубы НХЛ проявляли интерес к Виталию на протяжении полутора лет, с ними велся диалог. В конечном результате он выбрал «Нэшвилл»

Агент Пинчука высказался о перехода форварда в «Нэшвилл».

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Виталия Пинчука , высказался о перехода белорусского форварда в «Нэшвилл».

Сегодня «Предаторс» объявили о заключении однолетнего контракта новичка с Пинчуком.

«На протяжении полутора лет интерес к Виталию проявляли многие клубы НХЛ . С ними велся диалог. Сам игрок лично участвовал в ряде зум‑звонков.

Месяц назад Виталий выбирал из трех клубов. В конечном результате он выбрал «Нэшвилл Предаторс». Он очень доволен выбором», — сказал Мильштейн.

Пинчук ранее попрощался с минским «Динамо ». В регулярном чемпионате-2025/26 он провел 65 матчей за клуб из Беларуси и набрал 66 (31+35) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (2+5) баллами в 8 играх.