  • Агент Пинчука: «Многие клубы НХЛ проявляли интерес к Виталию на протяжении полутора лет, с ними велся диалог. В конечном результате он выбрал «Нэшвилл»
13

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Виталия Пинчука, высказался о перехода белорусского форварда в «Нэшвилл».

Сегодня «Предаторс» объявили о заключении однолетнего контракта новичка с Пинчуком.

«На протяжении полутора лет интерес к Виталию проявляли многие клубы НХЛ. С ними велся диалог. Сам игрок лично участвовал в ряде зум‑звонков.

Месяц назад Виталий выбирал из трех клубов. В конечном результате он выбрал «Нэшвилл Предаторс». Он очень доволен выбором», — сказал Мильштейн.

Пинчук ранее попрощался с минским «Динамо». В регулярном чемпионате-2025/26 он провел 65 матчей за клуб из Беларуси и набрал 66 (31+35) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (2+5) баллами в 8 играх.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Удачи пацану, в КХЛ разрывал
Ну а что отличный выбор там есть крутые проспекты, с Сурином будут вместе развиваться, будет получать возможности
Ответ August_1116468707
Возможно, что Пинчук будет уже в другой команде, когда в Нэшвилл приедет Сурин. У Пинчука контракт всего на 1 сезон.
Все шансы есть показать себя, и команду выбрал правильную.
Кто вкурсе. Если он незадрафтован, то клуб с ним может теоритически подписать контракт на любую сумму или все равно контракт новичка действует?
Ответ Дмитрий Пасечник
1 год новичка, если тебе не 27 лет
Ответ 5kywn5cddd
Если больше 27 то лимита нет?
