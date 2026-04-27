Хмелевски после 2:4 от «Металлурга»: «Не лучшая наша игра, но у нас довольно опытная команда. Нельзя расслаблять булки, нужно собраться и сыграть хорошо в Казани»

Хмелевски высказался о поражении «Ак Барса» от «Металлурга» в матче плей-офф.

Нападающий «Ак Барса » Саша Хмелевски поделился мыслями после второго матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Металлургом » (2:4, 1-1).

Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.

– Обидно не дойти до овертайма после удачного третьего периода?

– Третий период получился для нас лучшим в этой игре. Думаю, все равно тяжело отыгрываться с 0:3, но мы боролись и зацепились за матч в концовке.

– Сегодня было тяжелее играть, чем в прошлом матче?

– Не знаю, их работа – выходить заряженными после первого поражения дома, это команда с характером. Понимаем, что играем против лучшей команды чемпионата и будет тяжело.

Нельзя расслаблять булки, нужно собраться и сыграть хорошо в Казани.

– Ничейный результат после двух матчей серии – закономерный результат?

– Мы хотели выиграть оба матча, да и в целом каждую игру, но это плей-офф. Тут каждый матч дает возможность сделать хороший шаг, чтобы выиграть кубок, не важно, дома или в гостях. Не лучшая наша игра, но у нас довольно опытная команда, соберемся и сделаем шаг в третьем матче.

– Илья Набоков вас чем-нибудь сегодня удивил?

– Нет, просто мы не забили, когда надо было забивать, хорошие моменты были. Не все всегда бывает идеально, надо поработать над завершением.

– Ваш гол – результат уверенности, которую обрели после дубля в прошлом матче?

– Нет, просто потому что я хороший игрок и умею забивать.

– Были готовы к тому, что «Металлург» поменяет план на первый период сегодня?

– Они просто сыграли довольно активно в начале, было видно их хороший настрой. Мы понимали это, но иногда бывает тяжело на выезде. Приходится бороться не только с соперником, но и с другими нюансами. Конечно, надо было сравнивать счет в третьем периоде. Но мы подойдем лучше к третьей игре.

– Вы не будете отказываться от игры на встречных скоростях, как в первом матче?

– Нет, наоборот, нельзя такой команде давать контролировать шайбу в нашей зоне и давать делать, что они хотят, – сказал Хмелевски.

«Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1, Канцеров набрал 1+2, Яковлев сделал 2 передачи