  Хмелевски после 2:4 от «Металлурга»: «Не лучшая наша игра, но у нас довольно опытная команда. Нельзя расслаблять булки, нужно собраться и сыграть хорошо в Казани»
Хмелевски после 2:4 от «Металлурга»: «Не лучшая наша игра, но у нас довольно опытная команда. Нельзя расслаблять булки, нужно собраться и сыграть хорошо в Казани»

Хмелевски высказался о поражении «Ак Барса» от «Металлурга» в матче плей-офф.

Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски поделился мыслями после второго матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:4, 1-1).

Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.

– Обидно не дойти до овертайма после удачного третьего периода?

– Третий период получился для нас лучшим в этой игре. Думаю, все равно тяжело отыгрываться с 0:3, но мы боролись и зацепились за матч в концовке. 

– Сегодня было тяжелее играть, чем в прошлом матче?

– Не знаю, их работа – выходить заряженными после первого поражения дома, это команда с характером. Понимаем, что играем против лучшей команды чемпионата и будет тяжело.

Нельзя расслаблять булки, нужно собраться и сыграть хорошо в Казани. 

– Ничейный результат после двух матчей серии – закономерный результат?

– Мы хотели выиграть оба матча, да и в целом каждую игру, но это плей-офф. Тут каждый матч дает возможность сделать хороший шаг, чтобы выиграть кубок, не важно, дома или в гостях. Не лучшая наша игра, но у нас довольно опытная команда, соберемся и сделаем шаг в третьем матче. 

Илья Набоков вас чем-нибудь сегодня удивил?

– Нет, просто мы не забили, когда надо было забивать, хорошие моменты были. Не все всегда бывает идеально, надо поработать над завершением.  

– Ваш гол – результат уверенности, которую обрели после дубля в прошлом матче?

– Нет, просто потому что я хороший игрок и умею забивать.

– Были готовы к тому, что «Металлург» поменяет план на первый период сегодня?

– Они просто сыграли довольно активно в начале, было видно их хороший настрой. Мы понимали это, но иногда бывает тяжело на выезде. Приходится бороться не только с соперником, но и с другими нюансами. Конечно, надо было сравнивать счет в третьем периоде. Но мы подойдем лучше к третьей игре. 

– Вы не будете отказываться от игры на встречных скоростях, как в первом матче?

– Нет, наоборот, нельзя такой команде давать контролировать шайбу в нашей зоне и давать делать, что они хотят, – сказал Хмелевски.

«Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1, Канцеров набрал 1+2, Яковлев сделал 2 передачи

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22425 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
Теперь все болелы Салавата против тебя болеют 😁
Сегодня забил - ждал очередной порции «мудрости» про Салават, но он почему-то промолчал.
Молодец Саша, гол забил,себя похвалил снова, а главное наш СЮ не обгадил😁 спасибо
Ничего хмель тебе осталось еще раз съездить в Магнитогорск и в отпуск
Ещё ни разу не слышал, чтобы игрок себя хвалил.... Очень не красиво это выглядит.Хмель......
Хорошо что сделка с Омском не состоялась, бесполезный игрок для Омска был бы
зазвездился хохол
