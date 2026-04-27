Гатиятулин о 2:4 от «Металлурга»: «Не скажу, что мы провели плохой матч. Допустили ошибок больше, чем соперник. В 3-м периоде у нас была инициатива, но не хватило моментов в реализации»

Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Металлурга» в игре плей-офф.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после поражения от «Металлурга » (2:4, 1-1) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

– Мы допустили ошибок больше, чем соперник. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Вы знали, что «Металлург» перестроится. Что у вас не получилось?

– Конечно, для нас это не стало неожиданностью. Тем более соперник об этом говорил. Считаю, мы справлялись с этим натиском – за исключением шайбы, пропущенной в меньшинстве.

– Вы взяли таймаут после третьей пропущенной шайбы. Что хотели донести до игроков? Может, вы просели?

– Не скажу, что мы провели плохой матч. Допустили ошибок больше, и я с этого начал. Важно было донести до ребят, что надо играть и придерживаться нашего плана.

Мы неплохо провели второй период, много атаковали. Допустили ошибку при выходе из зоны, чем воспользовался соперник. В третьем периоде у нас была инициатива, но не хватило созданных моментов в реализации, – сказал Гатиятулин.

«Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1, Канцеров набрал 1+2, Яковлев сделал 2 передачи