Плющев о матче «Авангарда» и «Локомотива»: «Драки никогда не красили хоккей. Нерв был высокий, в каждой команде есть провокаторы. Но вообще это не самое лучшее зрелище»

Плющев высказался о драках в матче «Авангарда» и «Локомотива».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о драках в матче «Авангарда» и «Локомотива» в плей-офф.

«Авангард» в воскресенье обыграл «Локомотив» во второй игре полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:1, 2-0). В первом и втором периодах произошли массовые потасовки . Во втором случае матч был прерван на 20 минут.

– Почти 150 штрафных минут и две массовые потасовки в матче «Локомотива» и «Авангарда» это, на ваш взгляд, украшение хоккея или непозволительная грубость?

– Драки никогда не красили хоккей. Есть моменты, когда игроки могут выяснять отношения. Но когда начинается массовка и некоторые игроки с лавочки выскакивают – уже идет другой коленкор.

Нерв был высокий. Понятно, что в каждой команде есть свои провокаторы. Но вообще это не самое лучшее зрелище, особенно, когда матч задерживается чуть ли не на целый период, – сказал Плющев.