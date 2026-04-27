  • Плющев о матче «Авангарда» и «Локомотива»: «Драки никогда не красили хоккей. Нерв был высокий, в каждой команде есть провокаторы. Но вообще это не самое лучшее зрелище»
Плющев высказался о драках в матче «Авангарда» и «Локомотива».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о драках в матче «Авангарда» и «Локомотива» в плей-офф.

«Авангард» в воскресенье обыграл «Локомотив» во второй игре полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:1, 2-0). В первом и втором периодах произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут.

– Почти 150 штрафных минут и две массовые потасовки в матче «Локомотива» и «Авангарда» это, на ваш взгляд, украшение хоккея или непозволительная грубость?

– Драки никогда не красили хоккей. Есть моменты, когда игроки могут выяснять отношения. Но когда начинается массовка и некоторые игроки с лавочки выскакивают – уже идет другой коленкор.

Нерв был высокий. Понятно, что в каждой команде есть свои провокаторы. Но вообще это не самое лучшее зрелище, особенно, когда матч задерживается чуть ли не на целый период, – сказал Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
А разве были драки!? 🤔
Вот именно!☝️ Их не было. Как сказали комментаторы - это чемпионат по обнимашкам. 🤣
Да хорош ныть, если не нравятся драки - смотри балет
Если вам, не нравится хоккей 🏒🏒🏒 смотрите бокс и UFC..
В советское время народ ждал матчей советских команд с клубами НХЛ. Это было зрелище! и там естественно были драки- одно из самых лакомых мест игры..да была борьба систем капитал против социализма. Но это всегда было одним из самых ожидаемых в тех играх. так что Плющев врет. В итоге с падением Союза РФ рано или поздно передрала все из мира капитала..обидно, что и самое плохое взяли-обман народа, наркотизация и прочее..так что грешить сейчас на драки в хоккее просто смешно.
Это плей-офф, за красотой в регулярку. Ну или в ФК
И кто же в Омске провокатор?
Спроси любого фана Локо, он тебе ответит))
Ты ответь если знаешь
