Пинчук подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на год
Нападающий Виталий Пинчук подписал контракт новичка с «Нэшвиллом».
Срок соглашения рассчитан на один год.
Хоккеист ранее попрощался с минским «Динамо». В регулярном чемпионате-2025/26 он провел 65 матчей за клуб из Беларуси и набрал 66 (31+35) очков.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (2+5) баллами в 8 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нэшвилла»
Так, слежу за Пинчуком последние два-три сезона, нравится его отношение к игре. Понятное дело, вкусовщина. Вон Виноградов прибавил в этом сезоне, Канцеров, кто-то наоборот, подсдулся. Увидим, тоже буду рад за него. Чисто по-человечески. Без сарказма, если что)