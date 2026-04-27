Пинчук подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на год

Пинчук подписал контракт новичка с «Нэшвиллом».

Срок соглашения рассчитан на один год.

Хоккеист ранее попрощался с минским «Динамо ». В регулярном чемпионате-2025/26 он провел 65 матчей за клуб из Беларуси и набрал 66 (31+35) очков.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (2+5) баллами в 8 играх.