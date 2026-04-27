Пинчук подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на год

Срок соглашения рассчитан на один год. 

Хоккеист ранее попрощался с минским «Динамо». В регулярном чемпионате-2025/26 он провел 65 матчей за клуб из Беларуси и набрал 66 (31+35) очков.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (2+5) баллами в 8 играх.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22425 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нэшвилла»
интересный трансфер, удачи Пинчуку
Хороший выбор. Первый центр там ветеран О’Райли (крутой, но 35 лет), за ним молодой Вуд (21 год, 30 очков в этом сезоне) и еще один финский ветеран Хаула (35 лет, 38 очков). У Пини есть шансы закрепиться в двух ведущих звеньях и поиграть, например, в одном звене с Форсбергом
Да надеюсь еще одно светлое пятно будет в Теннеси. В добавок к Евангелисте Уфко Вуду.. Еще Брэди Мартин вроде хорош по оценкам ..
Это ещё о Сурине и Брэди Мартине не говорим там отличные проспекты
Ну отлично, будем следить за началом карьеры.
Теперь он Пинчак!
Ну не знаю. С молодыми в Нэшвилле не умеют работать (Свечков и Кемелль не дадут соврать) . В любом случае удачи, надеюсь сложится лучше чем у того же Шабанова
Не особо разбираюсь в НХЛ (в том смысле, подходит команда или нет), но удачи Пинчуку. Наверное, самый прогрессирующий игрок за последние годы в КХЛ. Нравится его игра. Пора уже попробовать, вернуться всегда успеет.
Самый прогрессирующий за последние годы? Очень лестная оценка. Ну скоро увидим. Если сдюжит - буду только рад
Ой, да я простой диванный эксперт, кто я, чтобы давать лестные оценки?))
Так, слежу за Пинчуком последние два-три сезона, нравится его отношение к игре. Понятное дело, вкусовщина. Вон Виноградов прибавил в этом сезоне, Канцеров, кто-то наоборот, подсдулся. Увидим, тоже буду рад за него. Чисто по-человечески. Без сарказма, если что)
Удачи только ! Очень интересно будет за ним следить
нэшвилл очень странная организация, но в любом случае, удачи
Там очень интересная перспективная молодежь собирается Мартин, Вуд, Сурин, теперь ещё и Пинчука подписали и уже некоторых отличных игроков ввели
Успехов Витале
