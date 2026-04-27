«Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1, Канцеров набрал 1+2, Яковлев сделал 2 передачи
В составе «Металлурга» Роман Канцеров набрал 3 (1+2) очка, Егор Яковлев сделал 2 передачи.
2 очка в составе «Ак Барса» набрал Саша Хмелевски (1+1).
Следующий матч состоится 29 апреля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Серия ни для кого не будет простой
Включились!!! Так держать!!! Сделать такой же счет в серии в свою пользу и хорошо.
Насколько смотрится игра Металлург-АкБарс и какая скукота Локомотив-Авангард.
Ждём в Казани.
Конечно эмоции это здорово, но края надо видеть всё таки.
Т.е., если игрок, по своей воле и без всякого внешнего воздействия, объезжал вратаря и врезался в свои ворота, но при этом он нечаянно и больше так не будет, то умысла нет? Или это только к игрокам Ак Барса применимо? Пока не ясно, продолжаем наблюдение.
Хорошо бились боролись вот и победили.
Начало положено
Едем в Казань, удачи пацанам на выезде!!!
Всем добра!!!