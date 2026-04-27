  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1, Канцеров набрал 1+2, Яковлев сделал 2 передачи
66

«Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1, Канцеров набрал 1+2, Яковлев сделал 2 передачи

«Металлург» победил «Ак Барс» в матче плей-офф.

«Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 1-1.

В составе «Металлурга» Роман Канцеров набрал 3 (1+2) очка, Егор Яковлев сделал 2 передачи.

2 очка в составе «Ак Барса» набрал Саша Хмелевски (1+1).

Следующий матч состоится 29 апреля.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22425 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoАк Барс
logoЕгор Яковлев
logoРоман Канцеров
logoСаша Хмелевски
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Говорил же рано вы Ммг списываете со счетов после первого матча 😁

Серия ни для кого не будет простой
С победой Металлург!!!
Включились!!! Так держать!!! Сделать такой же счет в серии в свою пользу и хорошо.
Насколько смотрится игра Металлург-АкБарс и какая скукота Локомотив-Авангард.
Ответ Stepan Moris
С победой Металлург!!! Включились!!! Так держать!!! Сделать такой же счет в серии в свою пользу и хорошо. Насколько смотрится игра Металлург-АкБарс и какая скукота Локомотив-Авангард.
Да да сделают )
Вот такой хоккей я и ждал от Магнитки! С победой!
Хорошая серия, две равные команды, прошлую игру взяли мы, сегодня Вы, идём дальше, ещё всё в переди, каждый верит в победу своей команды, но нужно всё же это делать адекватно, без "грязи " в коментах. Магнитку с победой.
Ждём в Казани.
Ответ Tina
Хорошая серия, две равные команды, прошлую игру взяли мы, сегодня Вы, идём дальше, ещё всё в переди, каждый верит в победу своей команды, но нужно всё же это делать адекватно, без "грязи " в коментах. Магнитку с победой. Ждём в Казани.
Сбасибо Тina , не особо много тут адекватных болельщиков, я думаю серия будет затяжной , победит сильнейший , будущий 4 кратный обладатель кубка Гагарина !!!!!
Ответ Металлург174
Сбасибо Тina , не особо много тут адекватных болельщиков, я думаю серия будет затяжной , победит сильнейший , будущий 4 кратный обладатель кубка Гагарина !!!!!
Да наверное так.
Конечно эмоции это здорово, но края надо видеть всё таки.
Очень познавательна была новая трактовка правил о сдвиге ворот.
Т.е., если игрок, по своей воле и без всякого внешнего воздействия, объезжал вратаря и врезался в свои ворота, но при этом он нечаянно и больше так не будет, то умысла нет? Или это только к игрокам Ак Барса применимо? Пока не ясно, продолжаем наблюдение.
Ответ andypetr_1
Очень познавательна была новая трактовка правил о сдвиге ворот. Т.е., если игрок, по своей воле и без всякого внешнего воздействия, объезжал вратаря и врезался в свои ворота, но при этом он нечаянно и больше так не будет, то умысла нет? Или это только к игрокам Ак Барса применимо? Пока не ясно, продолжаем наблюдение.
в этом матче вообще много новых трактовок было) вратаря тоже, оказывается, можно тыкать после того, как он зафиксировал шайбу. Или это тоже можно только Ак барсу?))
Ответ andypetr_1
Очень познавательна была новая трактовка правил о сдвиге ворот. Т.е., если игрок, по своей воле и без всякого внешнего воздействия, объезжал вратаря и врезался в свои ворота, но при этом он нечаянно и больше так не будет, то умысла нет? Или это только к игрокам Ак Барса применимо? Пока не ясно, продолжаем наблюдение.
это еще фигня сколько раз судьи прощали за подножку АК барса , да и галимову могли дать несколько раз за неспортивное поведение, тоже простили....
Понравилось как металлург вышел!
Хорошо бились боролись вот и победили.
Начало положено
Да. Это был хоккей... Не то что вчера....
А куда делись все те "иксперты" которые уже АБ в финал отправили? Чего головы в песок засунули ?
Магнитку с хорошей победой!!!!
Едем в Казань, удачи пацанам на выезде!!!
Всем добра!!!
Сегодня Металлург доминировал и по делу победил, нытье Казанских не читаю))
Ответ MMg2026
Сегодня Металлург доминировал и по делу победил, нытье Казанских не читаю))
Походу Артемка Галимов украл у тебя аккаунт на спортсе и занялся привычным делом.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем