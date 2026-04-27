  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
11

Александр Еременко: «Козлов и его штаб вместе с игроками «Салавата» совершили подвиг. Четвертьфинал – отличный результат для этой команды»

Александр Еременко оценил сезон «Салавата Юлаева».

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Александр Еременко высказался о поражении клуба в четвертьфинале Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0-4 в серии).

В регулярном чемпионате «Салават» с 78 очками занял 5-е место в таблице Востока. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы обыграли «Автомобилист» (4-2).

«Локомотив» был сильнее «Салавата Юлаева» в четвертьфинале. Я весь сезон переживал за уфимцев. Не могу сказать, что у Козлова плохой состав. Но у клуба есть много внутренних проблем.

Выход в плей-офф и проход в четвертьфинал – показатель работы главного тренера в тяжелых условиях. Он смог достучаться до хоккеистов.

Козлов и его тренерский штаб вместе с игроками «Салавата Юлаева» совершили подвиг. Четвертьфинал – отличный результат для этой команды», – сказал Еременко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoАлександр Еременко
logoВиктор Козлов
logoЛокомотив
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Ерёма, хороший был вратарь💪
Ответ Самолётные ноги Йозе Марины
Да ну, дырка был... В Динамо преобразился. Такое ощущение, что у нас только свои воспитанники хорошо стоят иди леги...
Ответ Jocker777
Нормальный был вратарь, это просто Салават тогда любил играть без обороны.)
Не хуже канадца Скривенса и шведа Сведберга был😊
Ерема был неплохим вратарем, не бог, как Вася , но в целом хорош ... единственное...он практически всегда ( на 98 процентов) реагировал на первый бросок, а на добиваниях часто пропускал. В Динамо, защи всегда чистили свой пятак и добиваний было немного, а Еремы улучшилась стата.
Ответ feodalic
В Динамо там у него другой тренер был,и сразу было видно ,как Ёременко начал играть!Я как раз наблюдал его игру за Динамо,и как Динамо 2 раза кубок брала при Знарке!пятак пятаком,мол защищали там защитники,а именно сам Вратарь начал играть РЕАЛЬНО по другому!2 раза кубок не просто команда брала,там тренеры работали по полной!👍.А насчет Василевского,тот да,хороший вратарь-2 кубка Стенли!факт на лицо 🙏
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
