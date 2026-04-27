Александр Еременко: «Козлов и его штаб вместе с игроками «Салавата» совершили подвиг. Четвертьфинал – отличный результат для этой команды»
Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Александр Еременко высказался о поражении клуба в четвертьфинале Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0-4 в серии).
В регулярном чемпионате «Салават» с 78 очками занял 5-е место в таблице Востока. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы обыграли «Автомобилист» (4-2).
«Локомотив» был сильнее «Салавата Юлаева» в четвертьфинале. Я весь сезон переживал за уфимцев. Не могу сказать, что у Козлова плохой состав. Но у клуба есть много внутренних проблем.
Выход в плей-офф и проход в четвертьфинал – показатель работы главного тренера в тяжелых условиях. Он смог достучаться до хоккеистов.
Козлов и его тренерский штаб вместе с игроками «Салавата Юлаева» совершили подвиг. Четвертьфинал – отличный результат для этой команды», – сказал Еременко.
