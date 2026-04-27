Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Далина клюшкой

Защитник «Бостона» Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Далина клюшкой.

Защитник «Бостона» Никита Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов, максимально допустимую сумму согласно коллективному договору, за удар клюшкой Расмуса Далина из «Баффало»

Инцидент произошел в матче «Брюинс» против «Сэйбрс» (1:6, 1-3) в первом раунде Кубка Стэнли.

На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина.

По итогам эпизода судьи назначили Никите 5 штрафных минут за удар клюшкой и 10 минут дисциплинарного штрафа.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Департамента безопасности игроков НХЛ
вдарил он ему прилично аж клюка пополам сложилась
да что они все клюшкой то этого Далина несчастного? Сначала Палкин малкой его отоварил, а теперь и Задоров
Ответ Влад Мал_1116357531
И Маршанд ещё. Все друг друга стоят, но задоров совсем отбитый
Ответ Direct free kick
Хагел из Тампы его недавно бил! Максимально неприятный швед
Кстати, он высказался в итоге или нет? А то я чет выпал с темы
Ответ Сергей Аньков
конечно, 10 раз, осудил и то что происходило в Венесуэле, и в Ираке. а ещё перестал ходить в рестораны
Ответ Radik_2.0
А зачем хамить человеку, который задал поостой вопрос, если так задело интервью Никиты, то он высказал свое мнение и если котого от этого бомбит, это ваши личные проблемы.
