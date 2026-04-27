Защитник «Бостона» Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Далина клюшкой.

Защитник «Бостона » Никита Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов, максимально допустимую сумму согласно коллективному договору, за удар клюшкой Расмуса Далина из «Баффало »

Инцидент произошел в матче «Брюинс» против «Сэйбрс» (1:6, 1-3) в первом раунде Кубка Стэнли.

На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина.

По итогам эпизода судьи назначили Никите 5 штрафных минут за удар клюшкой и 10 минут дисциплинарного штрафа.