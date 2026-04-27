Сергей Коньков: «Не вижу чемпионской игры у «Локомотива». Если они не выиграют 3-й матч с «Авангардом», можно будет рассчитывать только на чудо»

Коньков высказался о серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».

Экс-нападающий сборной России Сергей Коньков высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом» (0-2).

– Счет в серии – 0-2. Верите, что «Локомотив» еще может выйти в финал?

– Сейчас я не вижу чемпионской игры у «Локомотива». Они могут сражаться, сопротивляться, но игрового преимущества я пока не вижу.

Нужно разобраться, какие стоит предпринять шаги хоккеистам и тренерскому штабу, на что обращать внимание и как справляться с большинством «Авангарда », на чем держать фокус.

«Локомотиву» обязательно нужно выигрывать третий матч. Если они его не выиграют, то можно будет рассчитывать только на чудо в серии с «Авангардом». Нужно сделать все возможное, чтобы зацепиться за этот матч, – сказал Коньков.