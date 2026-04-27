Сергей Коньков: «Не вижу чемпионской игры у «Локомотива». Если они не выиграют 3-й матч с «Авангардом», можно будет рассчитывать только на чудо»
Экс-нападающий сборной России Сергей Коньков высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (0-2).
– Счет в серии – 0-2. Верите, что «Локомотив» еще может выйти в финал?
– Сейчас я не вижу чемпионской игры у «Локомотива». Они могут сражаться, сопротивляться, но игрового преимущества я пока не вижу.
Нужно разобраться, какие стоит предпринять шаги хоккеистам и тренерскому штабу, на что обращать внимание и как справляться с большинством «Авангарда», на чем держать фокус.
«Локомотиву» обязательно нужно выигрывать третий матч. Если они его не выиграют, то можно будет рассчитывать только на чудо в серии с «Авангардом». Нужно сделать все возможное, чтобы зацепиться за этот матч, – сказал Коньков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Чудо это в сказках, у нас тут в хоккей играют. Кровь, пот и нервы! Так что чудо не поможет! Авангард вперед!!!
