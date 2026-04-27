Юдин продлит контракт с «Автомобилистом» на 2 года («СЭ»)

Дмитрий Юдин продлит контракт с «Автомобилистом».

Защитник Дмитрий Юдин подпишет новый контракт с «Автомобилистом » на 2 года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В регулярном чемпионате-2025/26 Юдин сыграл за «Автомобилист» 40 матчей и набрал 10 (1+9) очков.

В 4 играх плей-офф он сделал 1 передачу.