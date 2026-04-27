Макдэвид о шайбе «Анахайма» в овертайме: «Не то чтобы шедевральный гол, но сейчас плей-офф, когда бросаешь по воротам, иногда тебя за это вознаграждают»
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о победной шайбе «Анахайма» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.
«Дакс» обыграли «Ойлерс» со счетом 4:3 и ведут 3-1 в серии первого раунда плей-офф.
Калифорнийцы победили благодаря голу Райана Пелинга в овертайме, бросившего с острого угла. Арбитры засчитали шайбу, посчитав, что она пересекла линию ворот Тристана Джерри.
«Это не то чтобы шедевральный гол, но сейчас плей-офф, и когда бросаешь шайбу по воротам, иногда тебя за это вознаграждают.
И, очевидно, сегодня они были вознаграждены», – сказал Макдэвид.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22425 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
Ингрем 2й матч только провалил и то с натяжкой, всё остальное это проблема обороны... ровно как и у уток