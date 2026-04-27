Макдэвид о шайбе «Анахайма» в овертайме: «Не то чтобы шедевральный гол, но сейчас плей-офф, когда бросаешь по воротам, иногда тебя за это вознаграждают»

Макдэвид высказался о победной шайбе «Анахайма» в матче плей-офф.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид высказался о победной шайбе «Анахайма » в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

«Дакс» обыграли «Ойлерс» со счетом 4:3 и ведут 3-1 в серии первого раунда плей-офф.

Калифорнийцы победили благодаря голу Райана Пелинга в овертайме, бросившего с острого угла. Арбитры засчитали шайбу, посчитав, что она пересекла линию ворот Тристана Джерри.

«Это не то чтобы шедевральный гол, но сейчас плей-офф, и когда бросаешь шайбу по воротам, иногда тебя за это вознаграждают.

И, очевидно, сегодня они были вознаграждены», – сказал Макдэвид.