Вячеслав Фетисов: «Драки – часть хоккея. У нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего пока нет, довольствуемся тем, что есть»

Фетисов заявил, что нормально относится к дракам хоккеистов во время матчей.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что нормально относится к дракам хоккеистов во время матчей.

«Авангард» в воскресенье обыграл «Локомотив » во второй игре полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:1, 2-0). В первом и втором периодах произошли массовые потасовки . Во втором случае матч был прерван на 20 минут.

«Драки сейчас – это часть хоккея, у нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего хоккея пока нет, мы довольствуемся тем, что есть. Кому-то нравятся драки, кому-то – нет.

Я нормально воспринимаю драки. Это специальная заготовка для того, чтобы взбодрить команду. В этом нет ничего страшного», – заявил Фетисов.

