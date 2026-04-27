  • Вячеслав Фетисов: «Драки – часть хоккея. У нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего пока нет, довольствуемся тем, что есть»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что нормально относится к дракам хоккеистов во время матчей.

«Авангард» в воскресенье обыграл «Локомотив» во второй игре полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:1, 2-0). В первом и втором периодах произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут.

«Драки сейчас – это часть хоккея, у нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего хоккея пока нет, мы довольствуемся тем, что есть. Кому-то нравятся драки, кому-то – нет.

Я нормально воспринимаю драки. Это специальная заготовка для того, чтобы взбодрить команду. В этом нет ничего страшного», – заявил Фетисов.

136 минут штрафа у «Локо» и «Авангарда» – всего за два периода. Что за безумие?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Тоже начал фигню нести
Да он просто не смотрел матч и не понимает о чем речь идет. Драк то не было, возня какая то и пару псов, которые будут тявкать, но краги не скинут.
нормально ,чета не бодрый я сегодня, завтра последую совету,докапаюсь до какой нибудь компании чтоб взбодрили меня.
Есть хоккей, но без драк? К сожалению нет. Будем ждать.
что то не припомню чтобы Фетисов дрался, хотя ему как защитнику, вроде как бы положено этим заниматься....
Хм,однако... Фетисов-то не дрался? Окстись!
