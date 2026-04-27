Губерниев о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «А нам-то чего? Ну введут и введут, хрен с ним. Я рад за него. Зачем мы это обсуждаем?»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о введении главы ИИХФ Люка Тардифа в Зал славы организации.
Торжественная церемония состоится в мае. Функционера избрали президентом ИИХФ в сентябре 2021 года, в октябре 2026-го 73-летний Тардиф покинет пост.
– Как относитесь к решению ИИХФ ввести Тардифа в Зал славы?
– А нам-то чего? Ну введут и введут. Хрен с ним. Я рад за Люка Тардифа. Зачем мы это обсуждаем?
– Все-таки это решение выглядит не самым логичным. Никак нельзя сказать, что Тардиф развивал хоккей.
– А они считают, что он сделал много хорошего. Я не считаю, что мы должны обсуждать введение в Зал хоккейной славы Люка Тардифа. Нам по барабану, – сказал Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
А зачем ему задают такие вопросы? Поэтому он так и отвечает
Если нам дело до губера? Но он везде лезет как таракан.
в кои-то веки вынужден полностью согласиться с Губой. куда мир катится?))
Нам по барабану, потому что флаг нам в руки и барабан на шею)
А как же Ротенберг?
