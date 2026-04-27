Губерниев о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «А нам-то чего? Ну введут и введут, хрен с ним. Я рад за него. Зачем мы это обсуждаем?»

Губерниев высказался о введении Люка Тардифа в Зал славы ИИХФ.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о введении главы ИИХФ Люка Тардифа в Зал славы организации.

Торжественная церемония состоится в мае. Функционера избрали президентом ИИХФ в сентябре 2021 года, в октябре 2026-го 73-летний Тардиф покинет пост.

– Как относитесь к решению ИИХФ ввести Тардифа в Зал славы?

– А нам-то чего? Ну введут и введут. Хрен с ним. Я рад за Люка Тардифа. Зачем мы это обсуждаем?

– Все-таки это решение выглядит не самым логичным. Никак нельзя сказать, что Тардиф развивал хоккей.

– А они считают, что он сделал много хорошего. Я не считаю, что мы должны обсуждать введение в Зал хоккейной славы Люка Тардифа. Нам по барабану, – сказал Губерниев.